Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро — Finance.ua

Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро

Сегодня 14:15 — Фондовый рынок

В Нидерландах прошла акция сбора денег, чтобы помочь жертвам войны в Украине. В течение 1 дня собрали более 106 миллионов евро.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.«Это предварительная сумма. Ожидается, что в ближайшие дни она увеличится», — говорится в сообщении.

Из этой суммы 15 миллионов евро выделило правительство Нидерландов.

«Вырученные средства уйдут на жилье, медицинскую помощь и чистую питьевую воду для пострадавших украинцев», — сообщает ВРУ.

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