Для первого взноса принимают даже машины: что предлагают застройщики во время войны — Finance.ua

Для первого взноса принимают даже машины: что предлагают застройщики во время войны Сегодня 13:01 — Недвижимость

Для первого взноса принимают даже машины: что предлагают застройщики во время войны

В условиях войны застройщики пытаются заинтересовать потенциальных покупателей и побуждать их покупать квартиры, не делая при этом скидок. В то же время, строительным компаниям приходится все чаще предлагать выгодные сделки для покупателей.

Об этом рассказал маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью The Page.

По его словам, застройщики понимают, что украинцы опасаются покупать жилье из-за непрогнозируемости боевых действий. Однако застройщики неохотно идут на то, чтобы предлагать различные скидки, ведь даже продав квартиру за полцены, завершить строительство, а тем более получить прибыль не удастся.

На каких условиях продают жилье украинцам

Хотя о скидках не может идти речи, застройщики часто предлагают лояльные условия рассрочки выплат.

«Такого никогда не было в истории Украины, когда ты можешь брать рассрочку на готовое или почти готовое жилье. Ты даже заезжаешь, делаешь ремонт и последующие 2-3 года можешь платить за жилье», — объяснил эксперт.

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Судилковский также объяснил, что на рынке есть предложения с фиксацией цены в гривне, есть фиксация в долларах, но без дальнейшего удорожания. Также строительные компании предлагают способ оплаты, согласно которым покупатель может внести 30% на первом этапе, 40% — пока идет строительство и еще 30% уже после получения ключей.

«Даже видел вариант в Киевской области, когда ты отдаешь свою старую машину в качестве первого взноса. Остальное клиент платит на стадии строительства», — рассказал маркетинг-директор ЛУН.

Еще один способ привлечь покупателей — продажа квартиры с ремонтом. Покупатели смогут заселиться в новостройку сразу же после приобретения жилья.

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Однако эксперт объясняет, что ремонт будет базовым, хотя и пригодным для жизни в таких условиях на первом этапе.

«У вас будут стены, канализация, вода, электричество и пол. Этого достаточно, чтобы дальше продолжать ремонт своей мечты», — убежден Судилковский.

Рынок недвижимости во время войны

Маркетинг-директор ЛУН объяснил, что перечисленные компромиссы помогают украинским застройщикам удержаться на плаву. По его словам, с начала полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года нет ни одного зафиксированного случая банкротства.

«Даже в Харькове летом строили дома. Не слишком масштабно (сейчас там строят 19 жилых комплексов против 74 до войны), но дома вводят в эксплуатацию», — отметил эксперт.

В то же время, в западных областях восстановили около 90% строек. В то время как в Киеве и области этот процент тоже выше 50. Приблизительно 60% стройплощадок работают также и в Одессе.

Pro Гроші По материалам:

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