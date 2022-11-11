Для отображения пенсионного удостоверения в «Дії» части украинцев придется его заменить — Finance.ua

Для отображения пенсионного удостоверения в «Дії» части украинцев придется его заменить
Для отображения электронного удостоверения в «Дії» нужно просто обновить приложение. Но появится оно только у пенсионеров, получавших его после 2014 года.
Как напоминают в ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области, гражданам с удостоверением-книжечкой старого образца для отображения его в «Дії» нужно сначала заказать новое пластиковое удостоверение.
Заказать новое удостоверение можно двумя способами:
1. Обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места регистрации.
2. Онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.
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Для отображения в «Дії» специального пенсионного удостоверения (полученного в связи с инвалидностью, потерей кормильца и т.п.) нужно скачать его самостоятельно. Для этого необходимо обновить приложение до последней версии, пролистать все документы и нажать: «Добавить документ — Пенсионное удостоверение — Добавить удостоверение».
Напомним, украинцы, имеющие стаж работы с вредными и тяжелыми условиями труда, могут раньше выйти на пенсию, независимо от места последней работы. Речь идет о людях, работавших на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 и Списку № 2, утвержденному Кабмином.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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