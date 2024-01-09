Для обеспечения продовольственной безопасности в Украине нужно построить около 150 овощехранилищ, — нардеп
Строительство десятков современных хранилищ для овощей откроет возможность Украине стать независимой от импорта продукции, особенно весной. Кроме того, такой подход обеспечит стабильный доступ украинских продуктов к полкам магазинов. Украина сможет полностью удовлетворять свои внутренние потребности и достичь продовольственной независимости.
Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
«В Украине необходимо построить еще около 140−150 овощехранилищ. Сейчас многие производители хранят продукцию в не совсем подготовленных складах или складируют ее под землей, а такие условия негативно влияют на качество продуктов. Соответственно, уже в апреле некоторые товары придется импортировать, ведь отечественные потеряют свое качество, при этом у Украины есть все возможности для того, чтобы полностью обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. И в этом году Минэкономики предоставит больше грантов на переработку и оборудование для этого. Мы должны выпускать свою сельхозпродукцию, потому что это и есть признак продовольственной независимости, — отметил парламентарий.
По его словам, на деоккупированных территориях аграрии продолжают активную работу.
«Разминируются земли благодаря работе ГСЧС, пиротехников ВСУ. Например, в Херсонской области очищено от взрывоопасных предметов более 50 тыс. га. Благодаря международным донорам, предоставлявшим технику от БФ „Жатва Победы“, в прошлом году аграриям удалось весной засеять, собрать урожай, провести осенние работы и сейчас они готовятся к весенним полевым работам. В дальнейшем для хранения продукции фермерам будут предоставляться мобильные хранилища», — сообщил народный депутат.
Ранее сообщалось, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. Заявку на получение поддержки необходимо подать через Государственный аграрный реестр до 21 января 2024 года.
Всего ФАО и Минагрополитики намерены распределить 244 модульных хранилища. Они станут доступными для сельхозпроизводителей, возделывающих земли в Херсонской области. Распределение модульных единиц для хранения будет определено на основании количества полученных заявок и части обрабатываемой земли.
По словам Соломчука, международные партнеры Украины усиливают работу по разминированию, предоставляя специальное оборудование и проводя обучение.
«Процесс разминирования очень хлопотный и опасный, его нельзя быстро реализовать, как бы нам этого ни хотелось», — добавил политик.
С начала 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. С учетом всех пакетов поддержки Украина привлекла около 500 млн евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. €100 млн предоставила Швейцария, около €20 млн — Норвегия, €12,5 млн — Швеция, €5 млн — Хорватия, €2 млн — Австрия, по €1,5 млн предоставили Испания и Словения.
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