Для небанковских учреждений продлены сроки предоставления результатов проверок — Finance.ua

Для небанковских учреждений продлены сроки предоставления результатов проверок

Сегодня 14:10 — Казна и Политика

Как сообщают в НБУ, для участников рынка небанковских финуслуг перенесены сроки предоставления информации о действиях, предпринятых по результатам инспекционных проверок.

Также отсрочено предоставление планов мероприятий по выполнению рекомендаций регулятора по результатам проверок или обоснованных объяснений о несогласии с ними.

Читайте также В НБУ назвали шаги на военное время, сохранившие финансовую стабильность в Украине

Участники рынка должны предоставить всю информацию в течение 30 рабочих дней после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Такое решение Национальный банк принял из-за действия в стране военного положения. Соответствующее постановление вступает в силу 31 марта 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.