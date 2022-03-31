Для небанковских учреждений продлены сроки предоставления результатов проверок — Finance.ua
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Для небанковских учреждений продлены сроки предоставления результатов проверок

Сегодня 14:10Казна и Политика
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Как сообщают в НБУ, для участников рынка небанковских финуслуг перенесены сроки предоставления информации о действиях, предпринятых по результатам инспекционных проверок.
Также отсрочено предоставление планов мероприятий по выполнению рекомендаций регулятора по результатам проверок или обоснованных объяснений о несогласии с ними.
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Участники рынка должны предоставить всю информацию в течение 30 рабочих дней после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Такое решение Национальный банк принял из-за действия в стране военного положения. Соответствующее постановление вступает в силу 31 марта 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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