Для людей с инвалидностью откроют автошколы — Finance.ua

Для людей с инвалидностью откроют автошколы
В Украине реализуют проект «Автошколы для людей с инвалидностью». Как сообщили в департаменте коммуникаций МВД, его представила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко на заседании Совета безбарьерности.
По ее словам, в составе смешанных инклюзивных групп лица с инвалидностью смогут получить навыки водителя и соответствующее удостоверение.
Путь к получению водительского удостоверения будет состоять из нескольких этапов:
1. Прохождение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
- Получение медицинской справки.
- Обучение в автомобильной школе на базе высших учебных заведений МВД.
- Сдача теоретического экзамена в территориальном сервисном центре МВД.
5. Практическая подготовка и экзамен.
В общей сложности пропускная способность таких автошкол составит около 300 человек в год.
Справка Finance.ua:
- в Украине полная или частичная потеря здоровья дает гражданам право на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности;
- люди, получившие I группу инвалидности, имеют право на 100% пенсию по возрасту, но для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом;
- размер пенсионных выплат лиц с ІІ группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту. Необходимый страховой стаж при этом — 1-14 лет.
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