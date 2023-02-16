Для людей с инвалидностью откроют автошколы — Finance.ua
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Для людей с инвалидностью откроют автошколы

Технологии&Авто
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В Украине реализуют проект «Автошколы для людей с инвалидностью». Как сообщили в департаменте коммуникаций МВД, его представила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко на заседании Совета безбарьерности.
По ее словам, в составе смешанных инклюзивных групп лица с инвалидностью смогут получить навыки водителя и соответствующее удостоверение.
Путь к получению водительского удостоверения будет состоять из нескольких этапов:
1. Прохождение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
  1. Получение медицинской справки.
  2. Обучение в автомобильной школе на базе высших учебных заведений МВД.
  3. Сдача теоретического экзамена в территориальном сервисном центре МВД.
5. Практическая подготовка и экзамен.
В общей сложности пропускная способность таких автошкол составит около 300 человек в год.

Справка Finance.ua:

  • в Украине полная или частичная потеря здоровья дает гражданам право на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности;
  • люди, получившие I группу инвалидности, имеют право на 100% пенсию по возрасту, но для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом;
  • размер пенсионных выплат лиц с ІІ группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту. Необходимый страховой стаж при этом — 1-14 лет.
По материалам:
Finance.ua
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