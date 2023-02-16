Для людей с инвалидностью откроют автошколы — Finance.ua

Для людей с инвалидностью откроют автошколы Сегодня 19:45 — Технологии&Авто

В Украине реализуют проект «Автошколы для людей с инвалидностью». Как сообщили в департаменте коммуникаций МВД, его представила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко на заседании Совета безбарьерности.

По ее словам, в составе смешанных инклюзивных групп лица с инвалидностью смогут получить навыки водителя и соответствующее удостоверение.

Путь к получению водительского удостоверения будет состоять из нескольких этапов:

1. Прохождение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Получение медицинской справки. Обучение в автомобильной школе на базе высших учебных заведений МВД. Сдача теоретического экзамена в территориальном сервисном центре МВД.

5. Практическая подготовка и экзамен.

В общей сложности пропускная способность таких автошкол составит около 300 человек в год.

Справка Finance.ua:

в Украине полная или частичная потеря здоровья дает гражданам право на обретение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности;

люди, получившие I группу инвалидности, имеют право на 100% пенсию по возрасту, но для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом;

размер пенсионных выплат лиц с ІІ группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту. Необходимый страховой стаж при этом — 1-14 лет.

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