Для импорта газа в Украину был создан еще один гарантированный маршрут — Finance.ua
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Для импорта газа в Украину был создан еще один гарантированный маршрут

Сегодня 17:30Энергетика
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ГазГаз
Оператор газотранспортных систем Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши Gaz System SA договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа с 6 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ в Telegram.
Это позволяет физически импортировать газ из Польши, в том числе из LNG-терминала, на гарантированной основе.
В ОГСУ отмечают, что при отсутствии транзита участники украинского рынка смогут получать газ по трем направлениям: Польша, Венгрия и Словакия. На аукционах по распределению мощностей в польско-украинском направлении будут предлагаться краткосрочные продукты «в течение суток» и «на сутки вперед», которые не были законтрактованы ранее доступными более длинными продуктами (годовая, квартальная, месячная мощность).
«Последние месяцы Оператор ГТС Украины упорно работал над созданием маршрутов для импорта газа, чтобы гарантировать необходимый ресурс газа для Украины при любых сценариях. Сегодня это критический вопрос выживания страны», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
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Отмечается, что в среднем Украина потребляет 100-120 млн куб м газа в сутки. За последние три месяца Оператор ГТС Украины заключил соглашения с операторами ГТС смежных систем, которые увеличили мощности для импорта газа до более 50 млн куб м в сутки, что составляет примерно половину потребностей страны в газе.
По материалам: Укрінформ
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