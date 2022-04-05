Для главы криптобиржи в Турции потребовали 40 тысяч лет тюрьмы — Finance.ua

Для главы криптобиржи в Турции потребовали 40 тысяч лет тюрьмы

Сегодня 23:13 — Финтех и Карты

Прокуратура Турции потребовала для 21 человека, причастного к закрывшейся криптовалютной бирже Thodex, 40,5 тыс. лет тюремного заключения. Главу компании уже более года разыскивает Интерпол, но все безрезультатно.

требуют 40 564 года тюремного заключения. Как сообщает Hurriyet , прокурор предложил жестоко наказать основателя криптобиржи Фарука Фатиха Озера и еще 20 человек, принимавших участие в ее деятельности. Для них

Им вменяют создание преступной организации, мошенничество и отмывание доходов, полученных в результате незаконной деятельности. В целом, после краха Thodex более 60 человек были задержаны, а шестерых из них поместили в тюрьму.

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По данным прокуратуры, из-за действий злоумышленников пострадали порядка 400 тыс. человек — им был нанесен ущерб на 356 млн лир (порядка $24 млн). Хотя криптоэксперты называют сумму убытков гораздо выше — в $2,6 млрд.

Самого Озера объявили в международный розыск Интерпола — считается, что из Турции он выехал в Албанию с $2 млрд, но найти его не удалось. Сбежав, он опубликовал заявление, пообещав вернуть всем инвесторам утраченные средства и вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.

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