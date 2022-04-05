Для главы криптобиржи в Турции потребовали 40 тысяч лет тюрьмы — Finance.ua

Прокуратура Турции потребовала для 21 человека, причастного к закрывшейся криптовалютной бирже Thodex, 40,5 тыс. лет тюремного заключения. Главу компании уже более года разыскивает Интерпол, но все безрезультатно.
Как сообщает Hurriyet, прокурор предложил жестоко наказать основателя криптобиржи Фарука Фатиха Озера и еще 20 человек, принимавших участие в ее деятельности. Для них требуют 40 564 года тюремного заключения.
Им вменяют создание преступной организации, мошенничество и отмывание доходов, полученных в результате незаконной деятельности. В целом, после краха Thodex более 60 человек были задержаны, а шестерых из них поместили в тюрьму.
По данным прокуратуры, из-за действий злоумышленников пострадали порядка 400 тыс. человек — им был нанесен ущерб на 356 млн лир (порядка $24 млн). Хотя криптоэксперты называют сумму убытков гораздо выше — в $2,6 млрд.
Самого Озера объявили в международный розыск Интерпола — считается, что из Турции он выехал в Албанию с $2 млрд, но найти его не удалось. Сбежав, он опубликовал заявление, пообещав вернуть всем инвесторам утраченные средства и вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.