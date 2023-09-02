Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы

Мир
36
Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы
Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы
Этим летом температура бьет рекорды по всей Европе и приводит к разрушительным пожарам в популярных местах летнего отдыха. Так что туристы все больше опасаются посещать Европу в пик сезона. Вместо этого предпочитают отдых осенью или весной.
Туристическое издание Travel Off Path определило 3 популярных направления для отдыха в Европе. В этих локациях будет достаточно тепло даже осенью, чтобы понежиться на пляжах и прогуляться в летней одежде.

Названы самые теплые направления в Европе на осень 2023

Тенерифе, Кипр и Мальта — самые лучшие места для тех, кто хочет погреться осенью в Европе.

1. Тенерифе

Самый большой из Канарских островов Испании, расположенный у побережья Западной Африки, славится своим субтропическим волшебством и титулом «вечное лето», которое с гордостью носит. Благодаря приятному осеннему климату и обильному солнечному свету в течение года остров считается одним из самых популярных мест в Европе в межсезонье.
Средняя температура в течение осеннего сезона держится около 22 градусов Цельсия, иногда достигая максимума 25 градусов вечером. Однако купание в Атлантическом океане в это время может оказаться прохладным.

2. Кипр

Кипр, остров, расположенный в Средиземном море, предлагает привлекательную возможность для людей, которые ищут освежающее плавание в теплых водах в течение осеннего сезона. Вероятность «идеального солнечного дня» на Кипре в октябре составляет 77% со средним дневным максимумом 28 градусов и дневным минимумом 18.
Это делает Кипр идеальным местом для желающих прекрасного отдыха на пляже даже в течение года.

3. Мальта

Чрезвычайно похожее на Кипр, это миниатюрное островное государство является идиллическим местом для любителей солнца, стремящихся отдохнуть на прекрасном пляже в осенний сезон. Средняя температура достигает 25 градусов и не опускается ниже 21 градуса, особенно в октябре, посетители этого волшебного места могут наслаждаться идеальным климатом.
К тому же, осенние месяцы на Мальте обещают преимущественно солнечные и теплые дни, за исключением случайной облачности.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.