Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы — Finance.ua

Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы Сегодня 18:12 — Мир

Для ценителей погреться на солнышке осенью: три лучших направления Европы

Этим летом температура бьет рекорды по всей Европе и приводит к разрушительным пожарам в популярных местах летнего отдыха. Так что туристы все больше опасаются посещать Европу в пик сезона. Вместо этого предпочитают отдых осенью или весной.

Туристическое издание Travel Off Path определило 3 популярных направления для отдыха в Европе. В этих локациях будет достаточно тепло даже осенью, чтобы понежиться на пляжах и прогуляться в летней одежде.

Названы самые теплые направления в Европе на осень 2023

Тенерифе, Кипр и Мальта — самые лучшие места для тех, кто хочет погреться осенью в Европе.

1. Тенерифе

Самый большой из Канарских островов Испании, расположенный у побережья Западной Африки, славится своим субтропическим волшебством и титулом «вечное лето», которое с гордостью носит. Благодаря приятному осеннему климату и обильному солнечному свету в течение года остров считается одним из самых популярных мест в Европе в межсезонье.

Средняя температура в течение осеннего сезона держится около 22 градусов Цельсия, иногда достигая максимума 25 градусов вечером. Однако купание в Атлантическом океане в это время может оказаться прохладным.

2. Кипр

Кипр, остров, расположенный в Средиземном море, предлагает привлекательную возможность для людей, которые ищут освежающее плавание в теплых водах в течение осеннего сезона. Вероятность «идеального солнечного дня» на Кипре в октябре составляет 77% со средним дневным максимумом 28 градусов и дневным минимумом 18.

Это делает Кипр идеальным местом для желающих прекрасного отдыха на пляже даже в течение года.

3. Мальта

Чрезвычайно похожее на Кипр, это миниатюрное островное государство является идиллическим местом для любителей солнца, стремящихся отдохнуть на прекрасном пляже в осенний сезон. Средняя температура достигает 25 градусов и не опускается ниже 21 градуса, особенно в октябре, посетители этого волшебного места могут наслаждаться идеальным климатом.

К тому же, осенние месяцы на Мальте обещают преимущественно солнечные и теплые дни, за исключением случайной облачности.

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Телеканал 24 По материалам:

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