Для безопасности: Google Maps ограничит некоторые функции в Украине — Finance.ua
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Для безопасности: Google Maps ограничит некоторые функции в Украине

Сегодня 12:05Технологии&Авто
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Google MapsGoogle Maps
Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, предоставляющие пользователям информацию в режиме реального времени.
Об этом пишет CNN со ссылкой на комментарии компании.
О каких функциях идет речь? Отключенные функции включают в себя наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps, это функция, которую некоторые исследователи использовали для наблюдения за Украиной издалека, а также Live Busyness, функцию, показывающую, насколько популярно может быть какое-то место в данный момент времени.
Компания объяснила, что изменения применили, чтобы обеспечить безопасность украинцев, а также после консультаций с местными властями.
По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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