Для авто с искусственным интеллектом введут четвертый сигнал светофора — Finance.ua

Для авто с искусственным интеллектом введут четвертый сигнал светофора Сегодня 01:02 — Технологии&Авто

Для авто с искусственным интеллектом введут четвертый сигнал светофора

Несмотря на успехи искусственного интеллекта в поиске жизни в космосе, в повседневной жизни его успехи не так впечатляют: например, применение беспилотных авто пока не может избавить города от пробок, а водителей — от перерасхода топлива.

Чтобы частично справиться с этими проблемами, ученые из Университета Северной Каролины предложили утвердить для беспилотного транспорта четвертый сигнал светофора — белый, пишет New Atlas.

Моделирование трафика показало, что этот цвет будет наиболее оптимальным. Он будет сигнализировать ИИ-водителю действовать, как впереди идущие автомобили.

Концепция четвертого сигнала впервые была озвучена еще в 2020 году. Ученые объясняют, что существующие цвета сохранят свои значения, а белый будет означать «Двигайся за впереди едущим транспортом»: нужно ехать, если едет он, или стоять, если он стоит.

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За основу этого предложения взяли идею, что беспилотники могут общаться друг с другом и распределять порядок движения более эффективно, чем светофоры.

С помощью моделирования учёные выяснили, что чем больше беспилотных авто на дороге, тем больше сокращается время простоя на перекрестке, а при наличии белого сигнала этот выигрыш времени становится еще значительнее.

Если на беспилотники приходится 10% участников движения, задержки снижаются только на 3%, но если их количество достигает 30%, задержки уже снижаются на 10%.

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