Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение «TyHto» для мгновенной проверки лиц — Finance.ua

Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение «TyHto» для мгновенной проверки лиц

Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение «TyHto» для мгновенной проверки лиц, auto.24tv.ua

В военное время правильная идентификация личности может стоить жизни граждан. Учитывая эти риски, аналитический сервис YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение «TyHto» (ТиХто) для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно.

Зачем создали «ТyHto»

Тероборона, полиция и военные ежедневно проверяют тысячи людей на блокпостах и прямо на улицах. При всей внимательности и осторожности есть риск пропустить опасное лицо, потому что «в полевых условиях» нет доступа ко всем необходимым данным о человеке.

Чтобы уменьшить такие риски, YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение «TyHto» для быстрой проверки частных лиц. Это приложение — уникальная и эффективная разработка. Основные преимущества — большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск по фото в соцсетях.

Приложение проверяет информацию:

соответствие фото в паспорте лицу, его предъявляющему;

паспорт недействителен или утерян

пребывает ли лицо в государственном розыске;

находится ли лицо в реестре террористов;

наложены ли на лицо санкции СНБО;

пребывание в списке военных террористов и ДРГ;

пребывание в базе «Миротворец»;

находится ли авто в розыске.

Важно: приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц. Оно содержит публичные данные из открытых реестров. Если фактор риска сработал — это не доказательство того, что перед вами преступник, это сигнал для сотрудников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и детальную проверку.

Как это работает?

Приложение запрашивает ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения проверяемого лица. Достаточно одного пункта, но чем больше сведений — тем точнее проверка. Можно также сфотографировать лицо и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие или несоответствие.

Чтобы проверить автомобиль, нужно ввести его номер. Если автомобиль не в розыске, вы получите ответ с параметрами автомобиля: марку, модель, цвет и год выпуска. Эта проверка устанавливает транспортные средства, использующие номерные знаки других автомобилей.

Для кого подходит?

Больше всего приложение пригодится представителям ВСУ, ТРО, СБУ, нацгвардии, государственных органов, волонтерам и мунстраже при ежедневной проверке лиц.

Однако пользоваться им может каждый. К примеру, при проверке арендодателя или арендатора. Даже новых соседей можно проверять.

Приложение «TyHto» бесплатное, а для регистрации требуется номер телефона.

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