Disney повышает цены на билеты в свои парки развлечений — Finance.ua

Disney повышает цены на билеты в свои парки развлечений Сегодня 21:28 — Личные финансы

Disney повышает цены на билеты в свои парки развлечений

Крупнейшая мировая компания в области развлечений и медиа — американская Walt Disney Co. — с 11 октября повышает цены на билеты и абонементы в парки Disneyland и Disney World.

Об этом сообщает CNBC

Разовые билеты, позволяющие посетить один парк один раз в течение дня, подорожали на сумму от 5 до 65 долл. (в среднем на 4%) в зависимости от конкретного тарифа. Самый дешевый разовый билет будет стоить 104 долл., а самый дорогой — 194 долл.

Также прибавили в цене абонементы, предусматривающие возможность посещения парка в течение нескольких дней. Двухдневный пропуск подорожал почти на 9%, до 310 долл., а пятидневный — на 16%, до 480 долл.

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Подорожание коснулось также годовых абонементов. Самый бюджетный из них будет стоить на 50 долл. больше — 499 долл. (подорожал на 11%). На ту же сумму увеличилась цена самого дорогого такого абонемента — до 1649 долл. (+3%).

Кроме того, на 20%, до 30 долл. — подорожает парковка в Disneyland и Disney World. Для гостей тематических отелей Disney парковка будет бесплатной.

Издание отмечает, что повышение цен произошло всего через неделю после того, как компания объявила о проведении акции по продаже детских билетов по выгодной цене до 50 долл. на фоне снижения посещаемости парков.

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Економічна Правда По материалам:

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