Disney окончательно закрывает свой офис в россии: большинство сотрудников уже уволили — Finance.ua

Disney окончательно закрывает свой офис в россии: большинство сотрудников уже уволили
Кинокомпания The Walt Disney Company окончательно закрывает свой офис в Москве.
Об этом пишет профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Кинопрокатный отдел студии размещался в москве. Оставшаяся часть команды переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в рф.
Пока почти вся коммуникация с контрагентами в странах СНГ происходит напрямую через американский офис Disney.
Напомним, в марте 2022 года Disney объявила, что прекращает прокат своих фильмов в россии. В прошлом месяце там перестал работать русскоязычный сайт и аккаунты компании в соцсетях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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