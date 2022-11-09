Disney окончательно закрывает свой офис в россии: большинство сотрудников уже уволили — Finance.ua
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Disney окончательно закрывает свой офис в россии: большинство сотрудников уже уволили

Фондовый рынок
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Disney окончательно закрывает свой офис в россии: большинство сотрудников уже уволили
Disney окончательно закрывает свой офис в россии: большинство сотрудников уже уволили
Кинокомпания The Walt Disney Company окончательно закрывает свой офис в Москве.
Об этом пишет профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Кинопрокатный отдел студии размещался в москве. Оставшаяся часть команды переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в рф.
Пока почти вся коммуникация с контрагентами в странах СНГ происходит напрямую через американский офис Disney.
Напомним, в марте 2022 года Disney объявила, что прекращает прокат своих фильмов в россии. В прошлом месяце там перестал работать русскоязычный сайт и аккаунты компании в соцсетях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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