Disney, Facebook, Twitter и другие: самые громкие изменения топ-менеджмента мировых компаний за год — Finance.ua

Disney, Facebook, Twitter и другие: самые громкие изменения топ-менеджмента мировых компаний за год Сегодня 20:11 — Фондовый рынок

Disney, Facebook, Twitter и другие: самые громкие изменения топ-менеджмента мировых компаний за год

В течение 2022 года произошел ряд неожиданных изменений в топ-менеджменте передовых мировых компаний. Люди, занимавшие должности СЕО глобальных корпораций в течение десятилетий, решили выйти на пенсию, а «власть» кое-где переняли совершенно не причастные к бизнесу руководители, пишет The Street

В то же время некоторые изменения генеральных директоров произошли ожидаемо, запланировано и постепенно. О самых громких назначениях и уходе с должностей многолетних руководителей мировых корпораций в течение года — далее.

Изменения СЕО и топ-менеджмента мировых компаний на протяжении 2022 года

Стабильную и постепенную модель смены исполнительного директора избрала Royal Carribbean Group — американская транспортно-туристическая компания со штаб-квартирой в Майами. СЕО Ричард Фейн объявил о своей отставке в январе, после 33 лет в должности, освободив кресло в пользу бывшего финансового директора корпорации Джейсона Либерти.

Такой плановый выход исполнительного директора на пенсию отличается от странных пертурбаций в руководстве Walt Disney и загадочных обстоятельств, приведших к отставке Кевина Джонсона из Starbucks, на смену которому «на временной основе» во второй раз пришел Говард Шульц.

Боб Айгер вернулся в Walt Disney

Боб Айгер никогда не хотел покидать Disney, а совет директоров компании никогда не был полностью доволен его заменой на Боба Чапека. Несмотря на это, корпорация продлила контракт с Чапеком, который, как ожидалось, останется в должности СЕО долго.

Однако уже через несколько недель после продления контракта с Чапеком Disney передумала, после чего Боб Айгер вернулся на должность CEO компании, подписав двухлетний контракт.

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«Правая рука» Цукерберга ушла из Meta

В конце мая этого года о своем увольнении из Meta сообщила операционная директор компании Шерил Сэндберг. «Правая рука» Цукерберга, в частности, отвечала за развитие рекламных платформ гиганта соцсетей еще с 2008 года, и именно при ее каденции, тогда еще Facebook, стала чрезвычайно прибыльной компанией.

При этом Сэндберг покинула Meta в самое трудное для компании время — дела техногиганта шли не лучшим образом, ведь корпорация на тот момент потеряла 42,3% стоимости акций.

Бывший СЕО Domino’s Pizza начал работать на конкурента

Громким приходом на должность стало назначение Патрика Дойла в Restaurant Brands International — материнской компании Burger King, на должность исполнительного председателя правления.

Дело в том, что ранее Дойл занимал должность СЭО компании-конкурента — Domino’s Pizza. За время своего правления с 2010 по 2018 год он обеспечил рост продаж сети пиццерий на протяжении 29 кварталов подряд, в общей сложности до 13 миллиардов долларов, а также рост стоимости акций компании более чем в 23 раза.

Говард Шульц во второй раз вернулся на должность исполнительного директора Starbucks

Говард Шульц вернулся в управление Starbucks после того, как предыдущий СЕО Кевин Джонсон ушел в отставку. Шульц стал временным гендиректором до официального назначения Лаксмана Нарасимхана с 1 апреля 2023 года.

Интересно, что это уже второе возвращение Шульца в компанию — ранее занимал должность СЕО Starbuscks с 1986 по 2000 и с 2008 по 2017 годы.

Илон Маск «захватил» власть в Twitter

Пожалуй, самым громким в этом году было приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter и назначение им самого себя на должность СЕО компании.

Сразу после прихода в Twitter миллиардер уволил топ-менеджмент компании, в том числе гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Впоследствии работу потеряли около 7500 работников социальной сети, а с платформы уже сами стали сбегать постоянные рекламодатели.

Телеканал 24 По материалам:

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