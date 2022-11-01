Discovery начала разработку собственной метавселенной — Finance.ua

Discovery начала разработку собственной метавселенной 01.11.2022, 00:16 — Технологии&Авто

Discovery начала разработку собственной метавселенной

Спортивное подразделение компании Warner Bros, Discovery Sports, объединилось в партнерстве с Infinite Reality (web3-разработчик виртуальных миров) для создания метавселенной, в которой зрители смогут заниматься любимыми видами спорта.

Согласно заявлению разработчиков, в рамках партнерства компании создадут новые возможности для взаимодействия спортивных сообществ, спортсменов и брендов в виртуальной среде, специально разработанной для будущих спортивных событий серии Discovery Sports Events.

Уже в декабре состоится пробный запуск метавселенной — Discovery Sports будет транслировать серию гоночных соревнований по велоспорту и обещает максимальную иммерсивность для зрителей.

Предполагается, что в будущем в рамках Discovery Sports Events пользователи будут получать уникальный опыт, связанный со спортивными событиями.

noworries По материалам:

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