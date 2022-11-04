Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект — Finance.ua

Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект Сегодня 17:16 — Личные финансы

Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект, Фото: thedigital.gov.ua

Решение о реализации экспериментального проекта по формированию и применению єДокумента об образовании 4 ноября принято на заседании Кабмина.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

«Документ об образовании можно будет сформировать в „Дія“. Такие документы будут использоваться вместо и без дополнительного предъявления обычных. Это упростит доступ к образованию и трудоустройству граждан, потерявших физические носители из-за войны или по другим причинам», — сказано в сообщении.

Внедрение инициативы позволит лицу, достигшему 14-летнего возраста, бесплатно сформировать в «Дія» следующие документы:

о базовом среднем образовании;

о полном общем среднем образовании;

о профессиональном (профессионально-техническом образовании);

о профессиональном предвысшем образовании;

о высшем образовании (научная степень).

Для создания заказа на формирование єДокумента и его использования нужно будет установить приложение и пройти электронную идентификацию и аутентификацию. Процесс будет производиться автоматически на основании заказа человека.

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В приложении будут отображаться все данные о документе лица, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).

Кроме того, со следующего года предусмотрена возможность подавать копии электронных документов в соответствующие органы, информационные системы которых подключены к указанному веб-порталу.

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