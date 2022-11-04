Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект — Finance.ua
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Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект

Личные финансы
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Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект
Диплом в «Дія»: Правительство запускает экспериментальный проект, Фото: thedigital.gov.ua
Решение о реализации экспериментального проекта по формированию и применению єДокумента об образовании 4 ноября принято на заседании Кабмина.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
«Документ об образовании можно будет сформировать в „Дія“. Такие документы будут использоваться вместо и без дополнительного предъявления обычных. Это упростит доступ к образованию и трудоустройству граждан, потерявших физические носители из-за войны или по другим причинам», — сказано в сообщении.
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Внедрение инициативы позволит лицу, достигшему 14-летнего возраста, бесплатно сформировать в «Дія» следующие документы:
  • о базовом среднем образовании;
  • о полном общем среднем образовании;
  • о профессиональном (профессионально-техническом образовании);
  • о профессиональном предвысшем образовании;
  • о высшем образовании (научная степень).
Для создания заказа на формирование єДокумента и его использования нужно будет установить приложение и пройти электронную идентификацию и аутентификацию. Процесс будет производиться автоматически на основании заказа человека.
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В приложении будут отображаться все данные о документе лица, содержащиеся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом).
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Кроме того, со следующего года предусмотрена возможность подавать копии электронных документов в соответствующие органы, информационные системы которых подключены к указанному веб-порталу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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