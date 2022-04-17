Действие инвалидности лицам, у которых срок истек в период военного положения, продлили — Finance.ua

Действие инвалидности лицам, у которых срок инвалидности истек в период военного положения, продлено.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Повторный осмотр, срок которого пришелся на период действия военного положения, переносится на срок после прекращения или отмены военного положения.
Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссией или медико-социальной экспертизы:
социальные выплаты;
реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные, памперсы, катетеры);
образовательные услуги;
соответствующие льготы.
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