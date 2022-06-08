Девять криптовалютных компаний вошли в список Fintech 50 от Forbes — Finance.ua

Forbes включил девять криптовалютных проектов в рейтинг самых инновационных частных компаний в сфере финансовых технологий 2022 года.
По данным журнала, в совокупности эти девять фирм привлекли $6,5 млрд венчурных инвестиций, большая часть которых пришлась на последние 12 месяцев.
Лидирует среди них криптобиржа FTX с оценкой в $32 млрд, что сделало ее третьей по величине частной финтех-компанией со штаб-квартирой в США.
Далее следуют два новичка — NFT-маркетплейс OpenSea ($13,3 млрд) и блокчейн-платформа Alchemy ($10,2 млрд).
За ними идут создатель стейблкоина USDC Circle ($9 млрд), ветеран списка — аналитическая компания Chainalysis ($8,6 млрд) и кастодиан Fireblocks ($8 млрд).
Forbes не привел оценку Ava Labs, разработчика блокчейна Avalanche, однако еще в апреле СМИ оценивали компанию в $5,25 млрд. При этом нативный токен платформы AVAX имеет рыночную капитализацию $8,5 млрд.
Предпоследнюю строчку среди криптокомпаний заняла Paxos ($2,4 млрд).
Только один представитель биткоин-индустрии из списка Fintech 50 еще не достиг статуса единорога — это конкурент Chainalysis, TRM Labs, с оценкой в $600 млн.