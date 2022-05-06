Детские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, — КГГА

Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Детские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, — КГГА

Киевская городская государственная администрация готовится утвердить нормы, согласно которым некоторые детские сады в столице снова смогут работать в условиях военного времени. При этом точная дата открытия отдельных детских садов еще не утверждена.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время пресс-конференции в Медиацентре Украины.

«Мы рассматриваем возможность открыть в городе очередные детские сады для того, чтобы родители могли работать. Но этот вопрос пока дискуссионный, ведь детские дошкольные учреждения в первую очередь должны соответствовать критериям безопасности», — подчеркнул он.

Что касается школ, то киевские образовательные заведения до конца учебного года 2021/22 будут работать в дистанционном формате. Государственная итоговая аттестация в этом году отменена.

«Решение о возобновлении обучения было принято как для продолжения образовательного процесса, так и для того, чтобы занять детей и отвлечь их от войны. Проведение государственной итоговой аттестации по решению МОН Украины в этом году отменена», — добавил Поворозник.

Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена.

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