Детские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, — КГГА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Детские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, — КГГА

Сегодня 12:30Казна и Политика
13
Детские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, — КГГАДетские сады в Киеве снова начнут работать с учетом особенностей военного положения, — КГГА
Киевская городская государственная администрация готовится утвердить нормы, согласно которым некоторые детские сады в столице снова смогут работать в условиях военного времени. При этом точная дата открытия отдельных детских садов еще не утверждена.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время пресс-конференции в Медиацентре Украины.
«Мы рассматриваем возможность открыть в городе очередные детские сады для того, чтобы родители могли работать. Но этот вопрос пока дискуссионный, ведь детские дошкольные учреждения в первую очередь должны соответствовать критериям безопасности», — подчеркнул он.
Что касается школ, то киевские образовательные заведения до конца учебного года 2021/22 будут работать в дистанционном формате. Государственная итоговая аттестация в этом году отменена.
«Решение о возобновлении обучения было принято как для продолжения образовательного процесса, так и для того, чтобы занять детей и отвлечь их от войны. Проведение государственной итоговой аттестации по решению МОН Украины в этом году отменена», — добавил Поворозник.
Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена.

Как отдать ребенка в школу или садик за границей

По материалам: Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.