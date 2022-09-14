Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий — Finance.ua
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Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий

Личные финансы
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Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий
Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий
Кабинет Министров предлагает разрешить регистрацию подростков с оккупированных и прифронтовых территорий по месту жительства родителей или их официальных представителей при первом получении паспорта.
«Новация состоит в том, чтобы детей с ВОТ и территорий, где ведутся боевые действия, при получении паспорта не оставлять без регистрации, как сейчас. Ведь так они не могут получить справку ВПО и соответственно помощь от государства, а также другие административные и публичные услуги», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на одобренный проект закона.
В частности, предлагается регистрировать подростков по месту жительства родителей или их официальных представителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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