Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий — Finance.ua

Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий Сегодня 12:41 — Личные финансы

Дети переселенцев при первом получении паспорта смогут получить полный пакет соцгарантий

Кабинет Министров предлагает разрешить регистрацию подростков с оккупированных и прифронтовых территорий по месту жительства родителей или их официальных представителей при первом получении паспорта.

«Новация состоит в том, чтобы детей с ВОТ и территорий, где ведутся боевые действия, при получении паспорта не оставлять без регистрации, как сейчас. Ведь так они не могут получить справку ВПО и соответственно помощь от государства, а также другие административные и публичные услуги», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на одобренный проект закона.

В частности, предлагается регистрировать подростков по месту жительства родителей или их официальных представителей.

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