Десятка смартфонов с самой быстрой зарядкой: эксперты составили рейтинг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Десятка смартфонов с самой быстрой зарядкой: эксперты составили рейтинг

Фондовый рынок
21
Специалисты бенчмарка AnTuTu порадовали нас очередным топом смартфонов, которые заряжаются быстрее остальных моделей. За основу бралось время, которое требуется для зарядки от 5% до 100%.
Победителем «гонки» стал iQOO 10 Pro от Vivo, который поддерживает зарядку мощностью 200 Вт. Это самая быстрая зарядка в коммерческом смартфоне на сегодняшний день. Его результат — 9 минут 48 секунд.
На второй строчке рейтинга с приличным отрывом от лидера расположилась еще одна модель Vivo, iQOO 9 Pro с показателем 14:51, а на третьей — игровой флагман Black Shark 5 (14:53).

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:

  • iQOO 7 — 14 минут 55 секунд;
  • Red Magic 7S Pro — 15 минут 28 секунд;
  • Red Magic 7 Pro Transparent Edition — 16 минут 47 секунд;
  • Realme GT Neo3 — 16 минут 56 секунд;
  • Nubia Z30 Pro — 17 минут 41 секунда;
  • Red Magic 7 Transparent Edition — 18 минут 26 секунд;
  • Xiaomi 12S Pro — 19 минут 47 секунд.
Десятка смартфонов с самой быстрой зарядкой: эксперты составили рейтинг
Получить быстрый займ👛
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.