Десятка смартфонов с самой быстрой зарядкой: эксперты составили рейтинг — Finance.ua

Десятка смартфонов с самой быстрой зарядкой: эксперты составили рейтинг Сегодня 04:55 — Фондовый рынок

Специалисты бенчмарка AnTuTu порадовали нас очередным топом смартфонов, которые заряжаются быстрее остальных моделей. За основу бралось время, которое требуется для зарядки от 5% до 100%.

Победителем «гонки» стал iQOO 10 Pro от Vivo, который поддерживает зарядку мощностью 200 Вт. Это самая быстрая зарядка в коммерческом смартфоне на сегодняшний день. Его результат — 9 минут 48 секунд.

На второй строчке рейтинга с приличным отрывом от лидера расположилась еще одна модель Vivo, iQOO 9 Pro с показателем 14:51, а на третьей — игровой флагман Black Shark 5 (14:53).

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:

iQOO 7 — 14 минут 55 секунд;

Red Magic 7S Pro — 15 минут 28 секунд;

Red Magic 7 Pro Transparent Edition — 16 минут 47 секунд;

Realme GT Neo3 — 16 минут 56 секунд;

Nubia Z30 Pro — 17 минут 41 секунда;

Red Magic 7 Transparent Edition — 18 минут 26 секунд;

Xiaomi 12S Pro — 19 минут 47 секунд.

УНІАН По материалам:

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