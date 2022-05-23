Дешевые квартиры и большое предложение арендного жилья: что будет с рынком недвижимости — Finance.ua

Дешевые квартиры и большое предложение арендного жилья: что будет с рынком недвижимости

Сегодня 10:07 — Недвижимость

Дешевые квартиры и большое предложение арендного жилья: что будет с рынком недвижимости

Из-за российской агрессии из Украины вынуждены были уехать более 6 миллионов человек. К тому же многие лишились своего дома, ведь некоторые города оккупанты уничтожили полностью, а другие — изрядно пострадали от ракетных ударов. Конечно, все это повлияло на рынок.

Сейчас украинцы снова начали массово искать жилье, но предложения значительно превышают спрос. О том, что в ближайшее время будет с ценами на недвижимость, — рассказали эксперты.

Что со спросом и ценами на недвижимость

Богдан Слуцкий, финансово-экономический обозреватель, отметил, что спрос на покупку жилья будет зависеть от ситуации безопасности в Украине. Поскольку в разных областях степень угрозы разная, поэтому и спрос, и предложение будут неодинаковыми.

Например, сейчас наиболее интересно для покупателей жилье в западных областях Украины. Соответственно, и цены там выросли минимум на 20–30% (на аренду — в некоторых случаях вообще в разы) по сравнению со стоимостью до полномасштабного вторжения агрессора.

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"Если мы говорим о таких городах как Днепр или Одесса, то здесь спрос меньше, поэтому и цены на аренду или продажу расти не будут в ближайшее время. Более того, в некоторых случаях будет наблюдаться тренд на снижение стоимости примерно 10—20%",— говорит Слуцкий.

Он добавил, если говорить в целом, то война сломала тренд на существенное удорожание недвижимости, наблюдавшееся в течение 2021 года. А самым большим спросом сейчас пользуются квартирами, которые готовы к проживанию, так как делать ремонты по многим причинам сейчас довольно трудно.

Что будет с ценами в Киеве

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины отметил, что, безусловно, рынок аренды жилья в Киеве уже восстановился, и предложение в разы превышает спрос, таким образом цены снизились к довоенному периоду на 30–50%.

Относительно купли-продажи жилой недвижимости после открытия реестра в основном наблюдается заключение авансированных сделок в довоенный период, также есть единичные случаи заключения договоров по объектам, которые были выставлены на продажу после открытия реестра.

"В ближайшей перспективе предложение будет превышать спрос, что может привести к уменьшению стоимости недвижимости по сравнению с довоенным периодом на 20–30%. Спрос на аренду будет постепенно увеличиваться из-за переселенцев, спрос на покупку также будет восстанавливаться, однако до показателей довоенного периода не ожидаем восстановления. Опять же, многое будет зависеть от ситуации на фронте",— пояснил Пита.

Он добавил, что наибольший спрос на покупку будет иметь жилье эконом-класса стоимостью до 50 000 долларов. Также популярны будут 1-2 комнатные квартиры в готовых новостройках.

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Анатолий Топал, эксперт Аналитического центра Dom.Ria, говорит, что если ситуация вокруг Киева не ухудшится, тенденция сохранится. Специалисты ожидают, что к концу июля — началу августа спрос на аренду увеличится на 35–40%. Но при этом будет не больше 40% уровня прошлого года. Популярностью будут пользоваться двухкомнатные квартиры по линиям метро.

«Стоимость реальных сделок может измениться в случае окончания войны. После завершения войны цены на аренду вырастут на 15–20% сразу. Также на ценообразование будет влиять инфляционная составляющая и колебания курсов валют. В случае роста инфляции, в случае резкого роста курса валют многие арендодатели попытаются поднять цены. Но основным фактором будет уровень доходов населения. Также рост цен будет сдерживать рост предложений. Ожидают, что к осени предложения вырастут еще на 20% по сравнению с маем 2022 года», — подчеркнул Топал.

По его словам, несмотря на открытые реестры, бума покупок квартир нет. Равномерно рынок продаж будет оживать, но ждать каких-то стремительных ростов не следует. Сейчас проходят сделки, заключенные еще до войны. Что будет с вторичным рынком, пока трудно прогнозировать. Специалисты ожидают, что уже к концу лета он заработает и выйдет на 20–25% довоенного периода.

Пока сохраняется тенденция к снижению цен и так будет в течение ближайших месяцев. А вот насколько цены будут ниже — можно будет увидеть только после относительного восстановления рынка недвижимости.

В то же время средняя стоимость аренды в столице в мае, наоборот, снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц.

"Если сравнивать цены на аренду сейчас и до 23 февраля, то в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1590 гривен и составляет 7945 гривен, двухкомнатной — на 4879 гривен (11 198 гривен), трехкомнатной — на 8087 гривен (16 426 гривен), — уточнили аналитики.

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