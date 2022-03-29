Дерзкое нарушение: НБУ отреагировал на идею введения оборота рубля на временно захваченных территориях Украины — Finance.ua

Национальный банк Украины считает недопустимыми действия России по ограничению оборота наличной и безналичной гривны. Напомним, в России заговорили о введении оборота российского рубля на временно не контролируемых украинскими властями территориях или находящихся под угрозой захвата, в частности Запорожской и Херсонской областей.
«Информация об этой „инициативе“ поступает от банков, а также средств массовой информации. В то же время, такие действия российских захватчиков невозможны без преступной поддержки и политической воли руководства центрального банка российской федерации», — говорится в сообщении Нацбанка Украины.
Как реагирует Национальный банк:
В этой связи Национальный банк Украины отмечает, что согласно Конституции Украины единственной денежной единицей Украины является гривна.
регулятор считает неприемлемым содействие военной агрессии российских захватчиков, в частности, это касается какого-либо ограничения обращения денежной единицы Украины — гривны;
требует от центрального банка России немедленного прекращения действий по введению оборота других платежных средств на временно захваченной территории Украины.
У регулятора отметили, что выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещается.
«Национальный банк Украины заявляет, что действия российских захватчиков по ограничению обращения наличной и безналичной гривны и попытки введения оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины нарушают нормы международного права», — отметили в НБУ.
Также Нацбанк обратился в офис Генерального прокурора Украины с просьбой учесть эту информацию во время подготовки исков в соответствующие международные суды.