Дерегуляция в АПК: неизменными оставят только 4% инструментов — Finance.ua

Дерегуляция в АПК: неизменными оставят только 4% инструментов Сегодня 21:22

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции (МРГ) завершила пересмотр инструментов регулирования бизнеса в сельскохозяйственной отрасли.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

«Всего проанализировали 120 инструментов (разрешений, справок, деклараций и т. п. ). В результате почти все из них предложили отменить или осовременить. И только 5 (около 4%) оставить без изменений», — говорится в сообщении.

Среди инструментов, которые МРГ рекомендовала отменить, разрешение на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры. Мелиоративные системы сейчас строят по общим нормам и требованиям строительства. Также предлагается отменить разрешение на установку электроустройств для нагрева воды в помещениях для животных и птицы. Среди других ненужных документов, которые предлагают отменить, — разрешение на изготовление клейм для клеймения кожи и меха, согласование местоположения пунктов приема рыбы и т. д.

«Мы должны создать условия для быстрого восстановления нашего сельского хозяйства и его развития. В частности, расчистить регуляторное поле от „сорняка“, который мешает аграриям свободно работать на земле, отнимает их время и средства. Лишние инструменты должны быть упразднены, остальные — стать удобными и необременительными для бизнеса», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Всего же за время работы МРГ по дерегуляции пересмотрела более 800 инструментов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.