Дерегуляция в АПК: неизменными оставят только 4% инструментов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дерегуляция в АПК: неизменными оставят только 4% инструментов

27
Межведомственная рабочая группа по дерегуляции (МРГ) завершила пересмотр инструментов регулирования бизнеса в сельскохозяйственной отрасли.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
«Всего проанализировали 120 инструментов (разрешений, справок, деклараций и т. п.). В результате почти все из них предложили отменить или осовременить. И только 5 (около 4%) оставить без изменений», — говорится в сообщении.
Среди инструментов, которые МРГ рекомендовала отменить, разрешение на строительство мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры. Мелиоративные системы сейчас строят по общим нормам и требованиям строительства. Также предлагается отменить разрешение на установку электроустройств для нагрева воды в помещениях для животных и птицы. Среди других ненужных документов, которые предлагают отменить, — разрешение на изготовление клейм для клеймения кожи и меха, согласование местоположения пунктов приема рыбы и т. д.
«Мы должны создать условия для быстрого восстановления нашего сельского хозяйства и его развития. В частности, расчистить регуляторное поле от „сорняка“, который мешает аграриям свободно работать на земле, отнимает их время и средства. Лишние инструменты должны быть упразднены, остальные — стать удобными и необременительными для бизнеса», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Всего же за время работы МРГ по дерегуляции пересмотрела более 800 инструментов.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.