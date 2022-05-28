Депутаты предлагают увеличить военные расходы в 2022 году на 247 млрд грн за счет внешних займов — Finance.ua

Депутаты предлагают увеличить военные расходы в 2022 году на 247 млрд грн за счет внешних займов

Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Группа народных депутатов во главе с руководителем парламентского бюджетного комитета Юрием Аристовым предлагает на 287 млрд грн увеличить расходы общего фонда госбюджета за счет внешних займов — до 2,08 трлн грн, в том числе военные расходы на 247,77 млрд грн.

Соответствующий законопроект № 7413 обнародован на парламентском сайте. В частности, расходы на Министерство обороны предлагается повысить на 166 млрд грн, до 383 млрд грн, в том числе на 102,5 млрд грн предлагается увеличить финансирование Вооруженных сил Украины (до 202 млрд грн). Еще на 76 млрд грн законопроект предусматривает повышение расходов на Министерство внутренних дел, до 182,3 млрд грн.

Авторы законопроекта предлагают на 25 млрд грн поднять расходы на Нацгвардию, до 39,16 млрд грн, а также повысить финансирование администрации Государственной пограничной службы на 7,9 млрд грн, до 22,77 млрд грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — на 13 млрд грн, до 30 млрд грн, Нацполиции — на 28,5 млрд грн до 65,26 млрд грн.

Кроме этого, законопроект предполагает повышение расходов на СБУ на 2,78 млрд грн, до 18,9 млрд грн, а именно на Центральное управление СБУ.

Согласно документу, предлагается пополнить резервный фонд на 1,5 млрд грн, предоставление помощи в рамках программы «єПідтримка» — на 5,8 млрд грн, финансирование пенсий и дефицита Пенсионного фонда — более чем на 20 млрд грн.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть в госбюджете на 2022 год предоставление адресной помощи внутренним переселенцам на 12,5 млрд грн.

В итоге, законопроект предполагает увеличение расходной части госбюджета на 2022 год до 2,08 трлн грн (с 1,79 трлн грн), в том числе расходов общего фонда — до 1,859 трлн грн (с 1,572 трлн грн), предельный дефицит госбюджета на этот до 743,5 млрд грн (с 456,36 млрд грн), дефицит общего фонда — до 647,35 млрд грн (с 360,26 млрд грн).

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