Депутаты предлагают уменьшить в пять раз ставки по микрокредитам: зарегистрирован законопроект — Finance.ua

Депутаты предлагают уменьшить в пять раз ставки по микрокредитам: зарегистрирован законопроект Сегодня 17:02 — Кредит&Депозит

Депутаты предлагают уменьшить в пять раз ставки по микрокредитам: зарегистрирован законопроект

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о подготовке законопроекта по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Этим документом предлагают:

ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

«На сегодняшний день фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых», — отметил Гетманцев.

Напомним, ранее народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщала , что чиновники предлагают уменьшить процентную ставку по микрокредитам до 0,8% в год.

Справка Finance.ua:

ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что Нацбанк готовит существенные изменения на рынке микрофинансового кредитования, а также будет добиваться обеспечения прозрачной структуры собственности рынка небанковских финучреждений и страховых компаний;

во-первых, будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% в день (сегодня это значение для микрокредитов достигает в среднем 3,5%);

во-вторых, НБУ хочет получить мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика финансовыми компаниями.

Фінансовий клуб По материалам:

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