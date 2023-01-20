Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине — Finance.ua

Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине Сегодня 16:15 — Личные финансы

Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине

Депутаты предлагают сделать наличие зимней резины обязательным в холодный период года.

Соответствующий проект № 8369 зарегистрирован в Верховной Раде.

Правила дорожного движения в Украине не указывают, когда менять шины на зимние в автомобилях. Каждый водитель должен сам озаботиться этим вопросом. Производители резины рекомендуют заменять летнюю резину на зимнюю после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 7 градусов, но некоторые водители соблюдают не температурный, а календарный критерий смены шин.

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Проектом акта предлагается запретить участие в дорожном движении с 1 ноября по 31 марта:

транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу не более 3,5 тонн, не оборудованных всесезонными и/или зимними шинами на всех колесах транспортного средства.

транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу более 3,5 тонн, не оборудованных зимними шинами на всех колесах транспортного средства.

Кроме этого, предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством, не оборудованным сезонными шинами — штраф в размере двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов нраждан (340 грн).

Телеканал 24 По материалам:

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