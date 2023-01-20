Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине — Finance.ua
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Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине

Личные финансы
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Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине
Депутаты хотят штрафовать водителей за езду зимой на летней резине
Депутаты предлагают сделать наличие зимней резины обязательным в холодный период года.
Соответствующий проект № 8369 зарегистрирован в Верховной Раде.
Правила дорожного движения в Украине не указывают, когда менять шины на зимние в автомобилях. Каждый водитель должен сам озаботиться этим вопросом. Производители резины рекомендуют заменять летнюю резину на зимнюю после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 7 градусов, но некоторые водители соблюдают не температурный, а календарный критерий смены шин.
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Проектом акта предлагается запретить участие в дорожном движении с 1 ноября по 31 марта:
  • транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу не более 3,5 тонн, не оборудованных всесезонными и/или зимними шинами на всех колесах транспортного средства.
  • транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу более 3,5 тонн, не оборудованных зимними шинами на всех колесах транспортного средства.
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Кроме этого, предлагается установить административную ответственность за управление транспортным средством, не оборудованным сезонными шинами — штраф в размере двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов нраждан (340 грн).

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По материалам:
Телеканал 24
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