Депозиты по официальному курсу: кто выиграет от этой инициативы — Finance.ua

Депозиты по официальному курсу: кто выиграет от этой инициативы Сегодня 09:30 — Кредит&Депозит

Депозиты по официальному курсу: кто выиграет от этой инициативы

С пятницы, 21 октября, НБУ запустил в Украине новый механизм защиты сбережений украинцев от курсовых колебаний. Любой сможет покупать доллары США по официальному курсу Национального банка Украины с последующим их размещением на депозит сроком минимум на 6 месяцев и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока действия депозита по официальному курсу НБУ на день совершения обратной операции.

Об этом сказано в материале Finance.ua Депозиты по официальному курсу

Как отмечается, в первую очередь заметный выигрыш от этого решения получит сам Национальный банк.

Несмотря на то, что ему придется продавать валюту банкам под новые депозиты (назовем их «страховыми» в отличие от открывавшихся ранее «конвертационных». — Ред.), валюта не будет уходить из НБУ. Она просто переместится на отдельный счет, откуда будет возвращаться по мере окончания депозитов в банках.

Следовательно, это снизит нагрузку на золотовалютные резервы.

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Кроме того, в выигрыше от нового решения Нацбанка будут банки, которые будут внедрять такие депозиты. Поскольку эти депозиты будут считаться валютными, банки смогут открывать их под достаточно низкие процентные ставки (от 0,01% до 0,1% годовых. — Ред.) и в результате получат очень дешевый ресурс гривны минимум на полгода.

Таким образом, можно будет решить вопрос пополнения ресурсной базы и, при условии удачного стечения обстоятельств, даже нарастить кредитование банками своих клиентов.

Например, полученные под 0,1% годовых денежные средства можно пустить на краткосрочное кредитование юридических или физических лиц под более низкие проценты.

Теоретически выиграть от этой инициативы должны были и простые украинцы, которые таким образом получили возможность оградить свои сбережения от девальвации.

Но вложив на полгода свои средства в банк, они рискуют в лучшем случае забрать обратно ту же сумму (если НБУ не будет менять официальный курс. — Ред.). То есть полгода деньги пролежат совершенно бесплатно.

Если же Национальный банк решит сделать «ход конем» и снизить официальный курс — вкладчиков ждут потери.

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