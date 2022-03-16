Депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5% — НБУ

Депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5% — НБУ, www.freepik.com

Депозиты населения в гривнах с начала войны 24 февраля выросли на 16%, в то время как средства предприятий снизились на 5%.

Об этом сообщила директор департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Первин Дадашова.

«Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 16%. На счета поступили значительные объемы выплат зарплат, социальных платежей, некоторые из них уплачивались авансом. Заметно сократился объем средств предприятий — почти на 5% в гривне и инвалюте. Значительная часть ушла на выплаты зарплат и налогов», — сказала она в интервью агентству «Экономическая правда».

По словам Дадашовой, средства бизнеса в банках продолжат снижаться, поскольку компании планируют выплачивать зарплаты, несмотря на то, что поступления на счета сократились.

Кроме этого, директор департамента финстабильности НБУ сообщила, что в регионах, расположенных в зоне боевых действий, работает менее 15% отделений крупных банков, что затрудняет снятие наличных со счетов. В то же время в центральном и западном регионах работают более 90% отделений крупных банков.

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