Депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5% — НБУ — Finance.ua
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Депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5% — НБУ

Сегодня 17:07Кредит&Депозит
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Депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5% — НБУДепозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5% — НБУ, www.freepik.com
Депозиты населения в гривнах с начала войны 24 февраля выросли на 16%, в то время как средства предприятий снизились на 5%.
Об этом сообщила директор департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Первин Дадашова.
«Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 16%. На счета поступили значительные объемы выплат зарплат, социальных платежей, некоторые из них уплачивались авансом. Заметно сократился объем средств предприятий — почти на 5% в гривне и инвалюте. Значительная часть ушла на выплаты зарплат и налогов», — сказала она в интервью агентству «Экономическая правда».
По словам Дадашовой, средства бизнеса в банках продолжат снижаться, поскольку компании планируют выплачивать зарплаты, несмотря на то, что поступления на счета сократились.
Кроме этого, директор департамента финстабильности НБУ сообщила, что в регионах, расположенных в зоне боевых действий, работает менее 15% отделений крупных банков, что затрудняет снятие наличных со счетов. В то же время в центральном и западном регионах работают более 90% отделений крупных банков.

Справка Finance.ua:

  • НКЦБФР предоставила возможность в период военного положения проводить операции, связанные с залогом в банках по всем облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) и получению кредита;
  • Национальный банк на период действия военного положения в Украине отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в Системе BankID НБУ;
  • клиенты ПриватБанка могут снимать с карты наличные деньги в банкоматах банка в сумме до 100 тыс. грн в сутки.
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По материалам: Інтерфакс-Україна
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