Депозиты на 3 месяца: сколько можно заработать в крупных банках — Finance.ua

Депозиты на 3 месяца: сколько можно заработать в крупных банках Сегодня 08:11 — Кредит&Депозит

Депозиты на 3 месяца: сколько можно заработать в крупных банках

В средних и крупных украинских банках хоть и выросли процентные ставки, но они ниже, чем в мелких.

Государственный Укрэксимбанк предлагает своим вкладчикам депозит «Защитник Украины». Процентная ставка на 3 месяца — 13,95% годовых. Пополнение, досрочное расторжение и частичная выдача запрещены. Выплата процентов производится ежемесячно.

Минимальная сумма депозита здесь тоже большая — 25 тыс. грн. И самое важное условие: депозит оформляется исключительно военнослужащим или добровольцам Сил территориальной обороны ВСУ и членам их семей. Чтобы открыть вклад, необходимо предоставить военный билет или его копию.

Таскомбанк предлагает своим клиентам оформить депозит «Стабильный» с выплатой процентов в конце срока. Процентная ставка при этом — 13% годовых.

Депозит нельзя пополнять и досрочно разорвать, а оформление его только в мобильном приложении TAS2U. В то же время минимальная сумма депозита очень демократичная — всего 1 тыс. грн.

Альфа-Банк предлагает своим клиентам депозит «Доходный». Если открывать его самостоятельно, через интернет-банк My Alfa-Bank или Sense Super App, процентная ставка будет выше и на 3 месяца составит 12% годовых.

Минимальная сумма депозита — 5 тыс. грн, максимальная — 40 млн грн. Проценты можно получать каждый месяц, а можно присоединять к сумме депозита.

Возможно и пополнение депозита — но не более 200% от первоначальной суммы. При этом вклады на 3 и 6 месяцев нельзя пополнять в последний месяц. Досрочного разрыва нет.

Следует понимать, что принятым после начала войны решением выплачивать пострадавшим вкладчикам украинских банков 100% их вклада Национальный банк уравнял крупные и мелкие банки. И теперь не стоит беспокоиться о надежности того или иного учреждения: вклады в гривне в любом случае вернут в полном размере.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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