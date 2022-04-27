Депозитарий НБУ ввел современные сервисы API-взаимодействия — Finance.ua

Депозитарий НБУ ввел современные сервисы API-взаимодействия

Сегодня 12:17 — Валюта

Депозитарий Национального банка ввел современные сервисы API-взаимодействия.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк ввел новые модернизированные и современные сервисы API-взаимодействия системы депозитарного учета «Депозитарий НБУ» (далее — система «Депозитарий НБУ») с системами автоматизации участников рынка капитала (депозитарными учреждениями).

Новые сервисы API-взаимодействия позволяют участникам рынка капитала в автоматизированном режиме обеспечить проведение полного спектра депозитарных операций с использованием только собственных внутренних систем депозитарного учета, которые обмениваются информацией с системой «Депозитарий НБУ».

С помощью новых сервисов участники рынка смогут наладить прямую связь между собственной системой учета и системой «Депозитарий НБУ».

Нововведения позволяют автоматизировать не только обычную операционную работу, но и внедрить сквозные процессы (STP) для новых продуктов и услуг.

Следовательно, участники рынка получат возможность создавать свои собственные современные разработки, в частности мобильные приложения и web-приложения, по учету и продаже ОВГЗ, которые в автоматическом режиме могут быть интегрированы с системой депозитарного учета.

Применение API-сервисов не обязательно и может использоваться депозитарным учреждением по собственному желанию.

Система «Депозитарий НБУ» — система депозитарного учета и обращения государственных ценных бумаг, эмитентом которых Министерство финансов Украины.

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