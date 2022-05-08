Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине — Finance.ua
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Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине

Сегодня 03:02Технологии&Авто
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Звезда киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф намерен присоединиться к числу знаменитостей, которые помогают Украине. Актер объявил большую распродажу мантий волшебников из культового фильма, деньги от продажи которых передадут в помощь украинским семьям.
Об этом актер сообщил у себя в Instagram.
«Часть денег с каждой проданной мантии мы будем отправлять в поддержку украинских семей», — написано на сайте, где продаются товары из киносаги.
Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине
Купить настоящую мантию волшебников Хогвартса с галстуком можно за 35 долларов. Есть размеры как для детей, так и для взрослых. Мантии представлены с четырьмя вариантами нашивок, по цветам факультетов школы Хогвартс.
По материалам: Фокус
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