Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине — Finance.ua

Звезда киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф намерен присоединиться к числу знаменитостей, которые помогают Украине. Актер объявил большую распродажу мантий волшебников из культового фильма, деньги от продажи которых передадут в помощь украинским семьям.
Об этом актер сообщил у себя в Instagram.
«Часть денег с каждой проданной мантии мы будем отправлять в поддержку украинских семей», — написано на сайте, где продаются товары из киносаги.
Купить настоящую мантию волшебников Хогвартса с галстуком можно за 35 долларов. Есть размеры как для детей, так и для взрослых. Мантии представлены с четырьмя вариантами нашивок, по цветам факультетов школы Хогвартс.