Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине — Finance.ua

Дэниел Рэдклифф продает мантии из "Гарри Поттера", чтобы помочь Украине

Звезда киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф намерен присоединиться к числу знаменитостей, которые помогают Украине. Актер объявил большую распродажу мантий волшебников из культового фильма, деньги от продажи которых передадут в помощь украинским семьям.

Об этом актер сообщил у себя в Instagram.

«Часть денег с каждой проданной мантии мы будем отправлять в поддержку украинских семей», — написано на сайте , где продаются товары из киносаги.

Купить настоящую мантию волшебников Хогвартса с галстуком можно за 35 долларов. Есть размеры как для детей, так и для взрослых. Мантии представлены с четырьмя вариантами нашивок, по цветам факультетов школы Хогвартс.

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