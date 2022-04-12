Денежные выплаты на ребенка: какую поддержку оказывают в Украине и ЕС — Finance.ua
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Денежные выплаты на ребенка: какую поддержку оказывают в Украине и ЕС

Сегодня 15:01Личные финансы
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Денежные выплаты на&nbsp;ребенка Денежные выплаты на ребенка, фото Ера
в Украине. С 5 апреля начал действовать правительственный проект поддержки детей, реализуемый вместе с ЮНИСЕФ. Право на получение дополнительных выплат имеют:
  • семьи с тремя и более детьми, из которых по крайней мере один ребенок младше 2 лет;
  • семьи с двумя и более детьми, из которых не менее одного ребенка с инвалидностью.
В конце марта также заработала государственная программа поддержки переселенцев, в рамках которой оказывают финансовую поддержку взрослым и детям. На одного переселенца выплачивают ежемесячно по 2000 грн., а также на каждого ребенка — по 3000 грн поддержки.
Кроме этого, новые пенсии предусмотрены для студентов в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение во время войны, но потеряли кормильца. Учитывая сложности с оформлением справок, Пенсионный фонд будет самостоятельно обрабатывать имеющиеся данные и продолжать начислять выплаты детям.

Поддержка за границей

Украинцы, выехавшие в Польшу в результате войны, могут получать финансовую помощь от ООН в течение 3 месяцев. На первое лицо из семьи выплачивают 700 злотых (4824 грн) и по 600 (4135 грн) — на следующих четырех человек.
Для получения денег нужно заполнить соответствующую форму и встретиться с представителем программы в определенное время. При себе иметь документ, подтверждающий личность, а затем предоставить отпечатки пальцев. После завершения процедуры, через 7 дней поступят деньги, которые нужно снять в банкомате.
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С марта в Чехии предоставляют ежемесячные выплаты украинцам в размере 5000 крон (6445 грн). Их будут производить 6 месяцев на основании визы толерантности. После ее получения первая помощь начисляется сразу автоматически. Если за полгода семья не сможет улучшить финансовое положение, помощь будут выделять еще 5 месяцев.
Основную помощь выплачивают украинцам в Словакии. Взрослые получают 69 евро (2227 грн) на человека, если это люди с детьми — 130 евро (4238 грн). Пара с детьми может рассчитывать на 179 евро (5795 грн), а если детей более четырех, то в пределах 191 — 241 евро (до 7812 грн).
Германия. Правительство будет обеспечивать их такой же поддержкой, как и в рамках программы соцобеспечения Hartz VI. С 1 июня переселенцы из Украины могут получить по 400 евро (12817 грн) в месяц. Для них упростят доступ к центрам занятости и здравоохранению, украинцы смогут пойти на курсы немецкого языка.

Помощь переселенцам

В ближайшее время в Украине должна заработать услуга по регистрации переселенцев в «Дії». Это позволит быстро и оперативно получать информацию о количестве ВПЛ и предоставить им финансовую поддержку.
Кстати, если вас интересует быстрый заем с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
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По материалам: Сьогодні
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