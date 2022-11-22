Денежные профессии: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего — Finance.ua

Денежные профессии: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего Сегодня 09:04 — Личные финансы

Денежные профессии: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего

Зарплаты большого количества украинцев с начала войны россии против Украины постепенно снижались. Однако есть и сферы, где выплаты достаточно высокие.

Государственная служба занятости назвала пять вакансий с самыми высокими зарплатами в Украине.

Судя по данным службы занятости, солидные вознаграждения получают работники в сфере медицины и бизнеса. К примеру, 120 тыс. грн работодатели готовы платить врачам-эндоскопистам. На 20 тыс. грн больше зарплаты у зубных техников.

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До сих пор на рынке труда актуален и жилищный вопрос. Поэтому агентам недвижимости работодатели предлагают зарплату в размере 240 тыс. грн.

Топ-5 вакансий с высокими зарплатами в Украине выглядит так:

менеджер по тендерным продажам профессионального инструмента — 305 тыс. грн;

медиабаер — 287 тыс. грн;

агент по недвижимости, риэлтор — 240 тыс. грн;

зубной техник — 140 тыс. грн;

врач-эндоскопист — 120 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

по предварительному прогнозу Министерства экономики, уровень безработицы в Украине до конца 2022 года может составлять примерно 30%;



правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен);



по данным work.ua, в Украине среднюю зарплату более 50 тыс. грн. предлагают специалистам ІТ. Самые высокие оклады — для программистов Java. Далее следуют СС+ программисты — 87 500.

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