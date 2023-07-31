Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина»

Личные финансы
79
Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина»
Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина»
Благотворительный фонд «Деполь Украина» продолжает прием заявок на денежное пособие для определенных категорий украинцев. Им выплатят по 6660 грн.

Кто может получить пособие

Заполнить анкету на получение денежного пособия можно, если вы находитесь в Киеве или Киевской области, Харькове и области, а также в Одессе и области и отвечаете следующим критериям:
1. У вас есть справка внутренне перемещенного лица с территорий проведения боевых действий/оккупации сроком до 30 дней. Или в вашей семье есть дети до 18 лет и одновременно имеете справку ВПЛ с территорий проведения боевых действий/оккупации до 90 дней (на время подачи заявки).
2. Не получали пособие в других фондах и организациях в течение последних 3 месяцев (за исключением государственного пособия).

Как получить пособие

В форме регистрации следует указать следующую информацию:
  • e-mail;
  • ФИО заявителя;
  • место жительства до 24.02.2022 года;
  • получали ли финансовую помощь в других благотворительных фондах в течение последних 3 месяцев (пособие от государства в учет не берется);
  • в семье есть дети до 18 лет;
  • индивидуальный налоговый номер всех членов семьи;
  • номер телефона.
Контактные данные — depaulukraine@gmail.com.
Заявки будут рассмотрены и отобраны в очереди приоритета.
Читайте также
Если ваша заявка была одобрена — с вами свяжется работник фонда. В случае если ваша заявка не будет одобрена, вы получите письмо на ваш e-mail (обязательно проверяйте в папке Спам). Повторно подать заявку можно в следующем месяце. Заявки на получение пособия принимаются один раз в месяц в течение одной недели.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.