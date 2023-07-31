Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина» — Finance.ua

Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина» Сегодня 14:37 — Личные финансы

Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина»

Благотворительный фонд « Деполь Украина » продолжает прием заявок на денежное пособие для определенных категорий украинцев. Им выплатят по 6660 грн.

Кто может получить пособие

в Киеве или Киевской области, Харькове и области, а также в Одессе и области и отвечаете следующим критериям: Заполнить анкету на получение денежного пособия можно, если вы находитесьи отвечаете следующим критериям:

1. У вас есть справка внутренне перемещенного лица с территорий проведения боевых действий/оккупации сроком до 30 дней. Или в вашей семье есть дети до 18 лет и одновременно имеете справку ВПЛ с территорий проведения боевых действий/оккупации до 90 дней (на время подачи заявки).

2. Не получали пособие в других фондах и организациях в течение последних 3 месяцев (за исключением государственного пособия).

Как получить пособие

В форме регистрации следует указать следующую информацию:

e-mail;

ФИО заявителя;



место жительства до 24.02.2022 года;



года; получали ли финансовую помощь в других благотворительных фондах в течение последних 3 месяцев (пособие от государства в учет не берется);



в семье есть дети до 18 лет;



индивидуальный налоговый номер всех членов семьи;



номер телефона.



Заявки будут рассмотрены и отобраны в очереди приоритета.

Если ваша заявка была одобрена — с вами свяжется работник фонда. В случае если ваша заявка не будет одобрена, вы получите письмо на ваш e-mail (обязательно проверяйте в папке Спам). Повторно подать заявку можно в следующем месяце. Заявки на получение пособия принимаются один раз в месяц в течение одной недели.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

НВ По материалам:

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