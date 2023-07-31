Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина» — Finance.ua

Денежное пособие: в Украине идет прием заявок на выплаты от фонда «Деполь Украина»
Благотворительный фонд «Деполь Украина» продолжает прием заявок на денежное пособие для определенных категорий украинцев. Им выплатят по 6660 грн.
Кто может получить пособие
Заполнить анкету на получение денежного пособия можно, если вы находитесь в Киеве или Киевской области, Харькове и области, а также в Одессе и области и отвечаете следующим критериям:
1. У вас есть справка внутренне перемещенного лица с территорий проведения боевых действий/оккупации сроком до 30 дней. Или в вашей семье есть дети до 18 лет и одновременно имеете справку ВПЛ с территорий проведения боевых действий/оккупации до 90 дней (на время подачи заявки).
2. Не получали пособие в других фондах и организациях в течение последних 3 месяцев (за исключением государственного пособия).
Как получить пособие
В форме регистрации следует указать следующую информацию:
- e-mail;
- ФИО заявителя;
- место жительства до
24.02.2022года;
- получали ли финансовую помощь в других благотворительных фондах в течение последних 3 месяцев (пособие от государства в учет не берется);
- в семье есть дети до 18 лет;
- индивидуальный налоговый номер всех членов семьи;
- номер телефона.
Контактные данные — depaulukraine@gmail.com.
Заявки будут рассмотрены и отобраны в очереди приоритета.
Если ваша заявка была одобрена — с вами свяжется работник фонда. В случае если ваша заявка не будет одобрена, вы получите письмо на ваш e-mail (обязательно проверяйте в папке Спам). Повторно подать заявку можно в следующем месяце. Заявки на получение пособия принимаются один раз в месяц в течение одной недели.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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