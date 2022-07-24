Деньги вместо жилья: как изменится помощь украинцам в Грузии — Finance.ua
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Деньги вместо жилья: как изменится помощь украинцам в Грузии

Личные финансы
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С 1 августа в столице Грузии перестанут бесплатно поселять украинцев, спасающихся от войны. Вместо этого им начнут выплачивать денежную помощь.
Об этом пишет местное издание interpressnews.

Помощь для украинцев в Грузии

С начала войны мэрия Тбилиси расселяла украинцев в отелях с трехразовым питанием. Сейчас в них проживает более 2 300 украинцев, в общей сложности город принял около 5 100 человек.
С 1 августа июля украинцам не будут давать жилье, но с 15 июля будут платить ежемесячное пособие:
  • 300 лари (3005 грн) на семью;
  • дополнительно еще 45 лари (450 грн) на человека.
Кроме этого, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари (2355 грн) на человека.

Другая помощь украинцам в Грузии

Медицина
Получить в Грузии бесплатную медицинскую помощь украинцы могут, обратившись в:
  • страховую компанию ARDI. Предлагают бесплатное медицинское страхование — t.tkebuchava@ardi.ge; телефон: +995 555 754 325.
  • сети клиник Evex. Дистанционная консультация семейного врача и прием врача экстренной помощи. Контакты: 032 2 550505.
  • аптечная сеть PHARMADEPOT дает аптечный гуманитарный ваучер на 100 лари (1000 грн). Для получения требуется только паспорт.
Юридическую консультацию предлагают:
  • Юридическая компания Георгия Зарнадзе «Темида», дают помощь адвоката — 995 595 009 688; kanoncompany511@gmail.com.
  • Chargeishvili Law Inn готовы помочь в любом деле — chargeishviliakaki@gmail.com; +995 032 2 37 93 00.

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По материалам:
Finance.ua
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