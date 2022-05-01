Деньги не пахнут: какие автомобильные бренды продолжают работать в россии — Finance.ua

Деньги не пахнут: какие автомобильные бренды продолжают работать в россии

Большинство крупных автопроизводителей, поддерживая западные санкции против россии из-за полномасштабного вторжения ее войск в Украину, ушли с российского рынка. Однако, не все.

Прежде всего autotheme.info отмечает, что в россии сейчас автомобили продолжают выпускать только четыре завода — УАЗ, «Хавейл Мотор Рус» (Haval Motor), «Мазда Соллерс» (Mazda-Sollers) и «Автотор». Остальные заводы закрыты, в том числе АвтоВАЗ.

Новые автомобили в россию ввозят сейчас только из Китая. Ведущие мировые автопроизводители приостановили поставки.

Компании Hyundai и Kia продолжают выпускать свои автомобили в рф, но не в таком количестве, как до введения санкций. Их выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде.

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке выпускает кроссоверы CX-30, CX-5, CX-9 и седан Mazda6. В каком количестве — не известно.

Китайская компания Haval в Тульской области выпускает кроссоверы F7, F7x, Jolion, и внедорожник H9. В 2022 году на конвейер встанет новый внедорожник Dargo.

По-прежнему на российском рынке присутствуют и другие китайские автомобильные бренды, в том числе Geely и Chery. Вот только они признаются, что есть проблемы с поставками автомобилей.

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