Деньги на бизнес: в Кабмине заявили о задержках в рассмотрении заявок украинцев — Finance.ua

Деньги на бизнес: в Кабмине заявили о задержках в рассмотрении заявок украинцев Сегодня 15:36 — Личные финансы

Деньги на бизнес: в Кабмине заявили о задержках в рассмотрении заявок украинцев

В Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы «Власна справа» среди украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Гранты до 250 тысяч грн

В пресс-центре отметили, что гранты на сумму до 250 тысяч грн для начала или развития действующего бизнеса предоставляют в соответствии с утвержденной процедурой рейтингования заявок.

То есть решение Государственный центр занятости о предоставлении гранта принимает по тем заявкам, которые набрали максимальное количество баллов во время определенного периода. В случае, если количество принятых решений в текущей волне больше определенного размера финансирования, то заявки автоматически переходят на рассмотрение к следующему периоду.

В правительстве добавили, что за время работы госпрограммы «Власна справа» приняли уже более 6 тысяч решений о предоставлении гражданам микрогрантов на создание и развитие бизнеса.

Детали программы

В рамках грантовой программы «Власна справа» граждане могут получить от 50 до 250 тыс. гривен.

Деньги разрешается потратить на покупку или лизинг оборудования, сырья, материалов, аренду помещения. Получить грант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта.

Обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест. В частности, в прошлом году благодаря программе создано около 8 тыс. новых рабочих мест.

В этом году на программу «Власна справа» предоставят 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов.

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