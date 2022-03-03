Деньги и предприятия: Украина национализирует все российское имущество на своей территории — Finance.ua

Деньги и предприятия: Украина национализирует все российское имущество на своей территории

Сегодня 14:14 — Казна и Политика

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию единогласно поддержал законопроект о национализации имущества и активов РФ, находящихся на территории Украины.

Об этом сообщила член комитета Роксолана Пидласа.

«Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. На повестке дня — один вопрос. Национализация имущества и средств юридических лиц РФ», — написала у себя в Facebook депутат.

Законопроект № 7122 определяет правовые основы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Цель документа — урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины. Однако по какой именно процедуре будет конфисковываться российское имущество — пока не сообщается.

Какие объекты будут изыматься? Как Как отмечают в Комитете, изъятию подлежат не только активы государства Россия, но и активы его юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, среди собственников которых есть российское правительство.

Список активов, которые Украина намерена отчуждать, будет формировать правительство и подавать на рассмотрение СНБО. Само отчуждение активов будет происходить указом президента Украины.

Компенсация за национализацию российских активов в Украине не предусмотрена.

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