Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины — Finance.ua

Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины

Великобритания поможет Украине отстроить транспортную инфраструктуру, в частности, предоставит финансовую помощь, размер которой пока не сообщают, а британские эксперты одновременно помогут создать план развития и реконструкции.

Соответствующий Совместный План действий по восстановлению был подписан 25 августа в рамках онлайн-встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Государственного секретаря по транспорту Великобритании Гранта Шеппса.

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«Мы не говорим о том, что сейчас есть задача все немедленно отстроить. У нас есть самые критические объекты, и правительство Великобритании нам в этом уже помогает и будет помогать на практике, когда начнется строительство», — отметил Кубраков.

Он выразил надежду, что первые соглашения по восстановлению украинских мостов и других объектов инфраструктуры будут подписаны уже в сентябре.

Кроме того, отмечается, что британская сторона предоставит 5 автобусов для нужд общественного транспорта в городах Украины.

«С точки зрения финансирования у них есть и кредитные средства, и грантовые средства. Мы рассматриваем разные модели финансирования. Самое главное — чтобы практические вещи начали происходить уже в следующем месяце», — добавил Кубраков.

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