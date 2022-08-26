Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины — Finance.ua
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Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины

Казна и Политика
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Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины
Деньги, автобусы и мосты: как Великобритания поможет отстроить транспортную инфраструктуру Украины
Великобритания поможет Украине отстроить транспортную инфраструктуру, в частности, предоставит финансовую помощь, размер которой пока не сообщают, а британские эксперты одновременно помогут создать план развития и реконструкции.
Соответствующий Совместный План действий по восстановлению был подписан 25 августа в рамках онлайн-встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Государственного секретаря по транспорту Великобритании Гранта Шеппса.
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«Мы не говорим о том, что сейчас есть задача все немедленно отстроить. У нас есть самые критические объекты, и правительство Великобритании нам в этом уже помогает и будет помогать на практике, когда начнется строительство», — отметил Кубраков.
Он выразил надежду, что первые соглашения по восстановлению украинских мостов и других объектов инфраструктуры будут подписаны уже в сентябре.
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Кроме того, отмечается, что британская сторона предоставит 5 автобусов для нужд общественного транспорта в городах Украины.
«С точки зрения финансирования у них есть и кредитные средства, и грантовые средства. Мы рассматриваем разные модели финансирования. Самое главное — чтобы практические вещи начали происходить уже в следующем месяце», — добавил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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