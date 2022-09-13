День финансов: запуск официального маркетплейса Украины, $350 млрд на восстановление, жилье для киевлян и переселенцев — Finance.ua

День финансов: запуск официального маркетплейса Украины, $350 млрд на восстановление, жилье для киевлян и переселенцев Сегодня 17:50

Вторник, 13 сентября. Для чего Украина запустила маркетплейс и на какие направления нужно больше всего денег в процессе отстраивания и восстановления страны.

«Сделано с храбростью». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске официального украинского Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске официального украинского маркетплейса MadeWith Bravery . Он предназначен для презентации отечественных производителей в мире. При совершении покупок на указанном маркетплейсе 5% стоимости товара направляется на платформу United24.

$350 млрд на восстановление Украины. По общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, отстраивание и восстановление Украины будет стоить не менее $349 млрд. Почти треть этих средств, или $105 млрд, потребуется уже в последующие полтора-три года. Среди областей наибольшие потери понесли Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Черниговская и Запорожская области. Какие направления требуют наибольших инвестиций — По общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, отстраивание и восстановление Украины будет стоить не менее $349 млрд. Почти треть этих средств, или $105 млрд, потребуется уже в последующие полтора-три года. Среди областей наибольшие потери понесли Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Черниговская и Запорожская области. Какие направления требуют наибольших инвестиций — рассказываем здесь

Тысяча квартир киевлянам и переселенцам. Столица сформирует Столица сформирует фонд жилья территориальной громады — закупит за деньги из городского бюджета квартиры, которые будет сдавать в аренду гражданам. На 2 млрд грн в горсовете рассчитывают купить около 1 тыс. квартир. Это может быть как долгосрочная аренда, так и аренда с правом выкупа.

Также депутаты предлагают в период военного положения внутренне перемещенным лицам предоставить право бесплатного проезда на территории всей Украины.

Льготы для столичного бизнеса. Киевсовет предоставил столичному бизнесу Киевсовет предоставил столичному бизнесу льготы на оплату за землю . Так, депутаты установили на 3 месяца с 1 марта по 31 мая 2022 года ставку земельного налога в размере 0%.

Изменения в регистрации авто. Вскоре можно будет заказывать номерные знаки и подать заявление о регистрации или перерегистрации транспортного средства онлайн. Вскоре можно будет заказывать номерные знаки и подать заявление о регистрации или перерегистрации транспортного средства онлайн. Заявление будет попадать на рассмотрение в сервисный центр МВД. Администратор будет проверять сведения о лицах и транспортных средствах по соответствующим реестрам и базам данных, по результатам проверок будет подтверждать или отклонять заявление.

В онлайн также заработает сервис электронной очереди для перевозчиков на пограничных пунктах пропуска. На первом этапе в октябре будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропуска. В тестовом режиме будет работать web-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда, а до конца года будет представлено мобильное приложение.

Миграция ІТ-специалистов. Как свидетельствуют результаты исследования Dou.ua, украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за рубежом), а в марте таких было 61%. Список стран, где больше всего украинских ІТ-специалистов — Как свидетельствуют результаты исследования Dou.ua, украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за рубежом), а в марте таких было 61%. Список стран, где больше всего украинских ІТ-специалистов — по ссылке

В то же время, Европа закрывается от россиян. С 12 сентября прекратило действовать соглашение Евросоюза с рф об упрощении визового режима, которое действовало с 2007 года. Оформить шенгенскую визу для владельцев паспортов с двуглавым орлом стало дольше, труднее и дороже. Объясняем, что ожидает россиян, которые захотят уехать за пределы своей родины:

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