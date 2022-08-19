День финансов: запрет на повышение тарифов, кто может уехать за границу, двойное налогообложение — Finance.ua
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День финансов: запрет на повышение тарифов, кто может уехать за границу, двойное налогообложение

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В пятницу, 19 августа Правительство разрешило некоторым представителям бизнеса выезжать за границу и использовать данные из «Дія» за границей:
Правительство разрешило использовать данные из «Дія» за границей. Кабинет Министров разрешил передачу персональных данных за пределы Украины средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія). Постановлением также утвержден список стран, которые смогут получать такие данные.
  • Кабмин также разрешил представителям украинского бизнеса уезжать за границу. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале «Дія».
В Украине запретили повышение тарифов на коммуналку. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.
«Ковидный прецедент», чтобы избежать двойного налогообложения. Правительство Украины направит письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС с просьбой применить «ководный прецедент», когда многие люди из-за отмены авиарейсов оказались вынужденно не в странах своего налогового резидентства, и к ним не было применено «правило налогового резидентства 180 дней».
В НБУ рассказали, что будет с рабочими местами и зарплатами. Постепенно бизнес и граждане адаптируются к деятельности в условиях войны. С апреля количество резюме на сайтах трудоустройства стремительно росло. Увеличивается и количество вакансий, хотя гораздо медленнее.
Электронная «Зеленая карта». Страховые компании, имеющие право заключать договоры международного страхования «Зеленая карта», с 1 сентября предложат автовладельцам возможность заключения таких договоров в электронном виде.
  • Кстати, что такое Зеленая карта, и для чего она нужна — рассказала эксперт страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Страхование Дарья Горбач.
Что будет с долларом этой осенью. Как сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук, это будет зависеть от того, какая у НБУ будет ситуация с платежным балансом. Пока что Нацбанк сохраняет курс доллара фиксированным на уровне 36,57 гривны. Однако в случае значительного разрыва между официальным и наличным курсом НБУ может изменить линию поведения.
Кстати, в новом материале мы разбирались, как купить валюту и где смотреть курсы валюты -

Как купить валюту

По материалам:
Finance.ua
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