День финансов: законопроект о множественном гражданстве, ставки на ипотеку, рекрутинг в ВСУ — Finance.ua

День финансов: законопроект о множественном гражданстве, ставки на ипотеку, рекрутинг в ВСУ Сегодня 17:50

Вторник, 23 января. Кто сможет получить множественное гражданство в Украине, и что ждет Украину без помощи Запада.

Законопроект о множественном гражданстве. На сайте Верховной Рады Украины На сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта о множественном гражданстве. Его, в частности, смогут получить потомки украинцев, которые в разные периоды покинули страну и уехали в Европу, США, Канаду, Азию, Латинскую Америку. Также украинский паспорт хотят предоставлять и иностранным добровольцам.

Как пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, если парламент примет этот законопроект, его нельзя будет использовать для уклонения от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения.

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