День финансов: закон о национализации банков, «армия восстановления» для безработных, гаджеты, которые помогут работать без света — Finance.ua

День финансов: закон о национализации банков, «армия восстановления» для безработных, гаджеты, которые помогут работать без света Сегодня 17:50

В среду, 26 октября, расскажем о том, к каким работам будут привлекаться безработные украинцы и как продолжать работу дома без света.

Национализация банков. Президент Зеленский Президент Зеленский подписал законопроект об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Национализация банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства — продажа банка за 1 грн будет производиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

«Армия восстановления». Безработных украинцев будут привлекать в «армию восстановления» страны через Безработных украинцев будут привлекать в «армию восстановления» страны через участие в общественно полезных работах . Государство оплатит работу на уровне минимальной зарплаты — 6700 грн. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Бизнес о макроэкономической ситуации. Бизнес обсудил макроэкономическую ситуацию и срочные вопросы по Минэкономики. В министерстве наблюдается определенная стабилизация макроэкономических показателей, в том числе замедление темпов падения ВВП. В основу госбюджета 2023 года взят прогноз, согласно которому активные боевые действия продлятся первые 6 месяцев, хотя всего рассматривается около 16 различных военных сценариев — от менее до более оптимистичных.

В свою очередь, Киев обсуждает со странами-партнерами и международными организациями создание платформы для координации финансовой поддержки Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине сегодня необходима поддержка бюджетного дефицита для его выравнивания, необходимо финансирование первоочередных потребностей восстановления, оценка конкретных потребностей послевоенной отстройки и модернизации Украины.

А по данным МВФ, госбюджет-2023 Украины оценивается ориентировочно в $3 млрд ежемесячно, но необходимо также импортировать газ и восстановить инфраструктуру, с учетом чего эта сумма может возрасти и до $4 млрд. А если разрушения будут еще больше, то будет достигать и до $5 млрд.

Пенсия для заробитчан и не только. В Украине предусмотрена возможность участвовать в системе обязательного госстрахования добровольно, по сути, покупая себе стаж за налог. Как отмечают в Пенсионном фонде, право на такое участие имеет ограниченный круг лиц. Добровольно платить ЕСВ могут жители сельской местности, живущие за счет подсобного хозяйства, и В Украине предусмотрена возможность участвовать в системе обязательного госстрахования добровольно, по сути, покупая себе стаж за налог. Как отмечают в Пенсионном фонде, право на такое участие имеет ограниченный круг лиц. Добровольно платить ЕСВ могут жители сельской местности, живущие за счет подсобного хозяйства, и другие категории граждан

Отключение света. В «ДТЭК «Киевские региональные электросети» объяснили, что некоторые дома могут вообще В «ДТЭК «Киевские региональные электросети» объяснили, что некоторые дома могут вообще не попасть на отключение , если они запитаны на одну линию с критически важным объектом. К примеру, если от одной линии запитаны больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений.

Кстати, в новом материале рассказываем, реально ли продолжать работу дома без света и как это сделать:

Помощь от международных организаций в Приват24. У клиентов ПриватБанка появилась возможность получить помощь от международных гуманитарных организаций в режиме 24/7 через Приват24, службу клиентской поддержки 3700 и сеть терминалов самообслуживания.

За проезд — банковской картой. С сегодняшнего дня С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах. Напомним, подключение маршрутов наземного транспорта было начато 10 дней назад.

Рынок криптовалют. Третий квартал 2022 года стал для финансовых рынков одним из худших за прошлые годы. А куда идет фондовый рынок и мировая экономика, туда идет и крипта Bitcoin. О том, какие решения следует принимать инвесторам, поговорим с экспертами на бесплатном вебинаре Третий квартал 2022 года стал для финансовых рынков одним из худших за прошлые годы. А куда идет фондовый рынок и мировая экономика, туда идет и крипта Bitcoin. О том, какие решения следует принимать инвесторам, поговорим с экспертами на бесплатном вебинаре «Крипто-фондовая синхронизация: каков прогноз?» , который состоится 3 ноября 2022 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.