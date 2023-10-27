День финансов: закон о финмониторинге PEPs, пакет военной помощи от США, защита инвесторов в новостройки — Finance.ua

День финансов: закон о финмониторинге PEPs, пакет военной помощи от США, защита инвесторов в новостройки Сегодня 17:50

В пятницу, 27 октября, расскажем, как будут работать банки во время блэкаутов и сколько долгов нужно отдать Украине в ближайшие 25 лет.

Закон об усилении финансового мониторинга PEPs. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц. Закон возвращает пожизненный статус РЕР вместо действующей нормы о трех годах усиленного надзора после увольнения с должности.

В свою очередь Нацбанк ввел чат-бот для предоставления быстрых ответов на вопросы физических лиц, являющихся национальными публичными деятелями и членами их семей.

Пакет военной помощи от США. Соединенные Штаты Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 150 миллионов долларов. В частности, в него вошли боеприпасы и ракеты к комплексам NASAMS и HIMARS.

Работа банков во время блэкаутов. Как Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, украинские банки уже тестируют и обновляют свои планы по обеспечению непрерывной работы даже в период возможных блэкаутов. В настоящее время идет подготовка банковского сектора с учетом вероятности новых террористических атак на энергетическую инфраструктуру.

Прогноз относительно дальнейшего снижения учетной ставки. Нацбанк принял решение с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%. Также регулятор Нацбанк принял решение с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%. Также регулятор планирует снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт на следующем заседании 15 декабря до 15% годовых.

Кстати, по прогнозу НБУ, уровень международных резервов в конце этого года составит около 42 млрд дол. США, а в последующие годы вырастет до 45 млрд.

Глава Нацбанка прогнозирует, что снижение учетной ставки вряд ли повлияет на курс доллара. В том числе потому что фактический уровень ставок на операции с банками не изменится.

В свою очередь председатель совета НАБУ Владимир Мудрый добавляет, что снижение учетной ставки не будет оказывать значительного влияния на банковский рынок, однако является сигналом о снижении ставок в дальнейшем.

Обновленный прогноз Dragon Capital. Согласно Согласно обновленному прогнозу инвестиционной компании Dragon Capital, курс гривны к доллару составит 37 грн/долл. к концу текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл. к концу 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.).

Напомним, что Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком. Подписывайтесь и каждый понедельник получайте самые важные обновления за неделю в мире валют. 💵

Более 7 триллионов гривен за 25 лет. По По данным Минфина, в ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте). Но следует отметить, что актуальные планы Минфина, скорее всего, будут корректироваться в зависимости от динамики долговой ситуации.

Защита инвесторов в новостройки. В Украине В Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав. Это позволяет защитить вклады инвесторов в новое жилье от ненадежных застройщиков, а также избежать возможных мошеннических схем, связанных с покупкой жилья.

Материальное положение украинцев. Как Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, как и в 2021 году, так и сейчас 49% респондентов относят себя к семьям с низким достатком. Более сложная ситуация среди женщин — среди них 20% вынуждены экономить на питании против 13% среди мужчин.

Компенсация за разрушенное жилье. Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила , что уже сгенерировано 300 жилищных сертификатов для лиц, чье жилье было разрушено в результате войны, а также выделено более 2 млрд гривен для тех, чье жилье пострадало и нуждается в ремонте. На очереди — запуск программы возмещения для тех, чье пострадавшее жилье находится на временно оккупированных территориях, а также тех, у кого разрушения превышают 200 тысяч гривен.

Уже с 1 ноября люди, которые в результате российской агрессии потеряли свое жилье, начнут получать жилищные сертификаты в рамках 'єВідновлення'. В новой статье рассказываем, какие условия будет иметь программа, как стать ее участником и о каких суммах компенсации идет речь:

Памятная монета ко Дню украинской письменности и языка. Национальный банк Национальный банк ввел в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык». Памятная монета изготовлена ​​из серебра, имеет номинал 10 гривен. Ее тираж — до 5 тысяч штук. Купить серебряную памятную монету «Украинский язык» можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Фото: НБУ

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.