День финансов: закон для фрилансеров, необанк от Минцифры, декларирование международных посылок — Finance.ua

День финансов: закон для фрилансеров, необанк от Минцифры, декларирование международных посылок Сегодня 17:50

Во вторник, 19 июля стало известно об упрощениях для украинцев в разных сферах:

Закон для фрилансеров. Верховная Рада 18 июля Верховная Рада 18 июля приняла законопроект о нестандартных формах занятости (фриланс). Законопроект вводит новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Сотрудник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии.

Дерегулирование трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Верховная Рада поддержала в целом законопроект о Верховная Рада поддержала в целом законопроект о дерегуляции трудовых отношений для малого и среднего бизнеса и введении договорного режима трудовых отношений. Этот закон уменьшает бюрократическую нагрузку на трудовые отношения и работодателей.

Кстати, правительство учредило программу грантов для предпринимателей, которые хотят создать или развить свой бизнес в сфере переработки.

Минцифры работает над собственным необанком. В скором времени в Украине может появиться еще В скором времени в Украине может появиться еще один необанк — «Дія Банк». Над его разработкой работает Минцифры. Ключевая цель — привлечь как можно больше украинцев в механизм соцвыплат с помощью карт. Цель Минцифры — создать платформу, к которой смогут подключаться банки.

Получение Карты поляка. Совет министров Польши опубликовал изменения в процедуру . Совет министров Польши опубликовал изменения в процедуру получения Карты поляка . Согласно обновлению, украинцы, отвечающие требованиям, могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Ранее граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине.

Восстановление водительского удостоверения. Многие украинские автомобилисты из-за войны остались Многие украинские автомобилисты из-за войны остались без водительского удостоверения . Как сообщают в МВД, восстановить утраченное водительское удостоверение можно примерно за 30 минут в любом работающем территориальном сервисном центре.

При этом в Раде предлагают отменить пошлины и НДС на авто для ВСУ.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины объяснило, как узнать наличие или отсутствие договора ОСАГО на дату совершения ДТП.



Электронное декларирование международных посылок. Украинцы должны самостоятельно Украинцы должны самостоятельно задекларировать международное отправление стоимостью до 150 евро и могут декларировать посылки, превышающие 150 евро и не превышающие 10 тысяч евро, с использованием информационных технологий.

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