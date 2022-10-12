День финансов: вывод из оборота старых банкнот, международные переводы через ПриватБанк, уплата налогов за рубежом — Finance.ua

День финансов: вывод из оборота старых банкнот, международные переводы через ПриватБанк, уплата налогов за рубежом Сегодня 17:50

В среду, 12 октября, рассказываем, когда и зачем Нацбанк начнет изымать из обращения некоторые банкноты, и как избежать двойного налогообложения за рубежом.

Старые гривны начнут выводить из обращения. С 1 января 2023 года НБУ начнет постепенно С 1 января 2023 года НБУ начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Их место будут занимать соответствующие серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен с современным дизайном и усиленной системой защиты.

«Карточных туристов» становится меньше. Объемы снятия наличных украинцами, которые вынужденно находятся за границей, сократились вдвое. Все это — благодаря введению лимитов на соответствующие операции. В НБУ считают, что им удалось по меньшей мере уменьшить масштабы непроизводительного вывода валюты из Украины в обход ограничений, в частности, так называемого «карточного туризма».

Уплата налогов за границей. Граждане, проживающие за границей, но продолжающие работать на компании из Украины, должны платить налоги дважды: в бюджет нашей страны и принимающего государства. Чтобы дважды не платить налоги, юристы рекомендуют украинским беженцам сначала определиться для себя, Граждане, проживающие за границей, но продолжающие работать на компании из Украины, должны платить налоги дважды: в бюджет нашей страны и принимающего государства. Чтобы дважды не платить налоги, юристы рекомендуют украинским беженцам сначала определиться для себя, где они планируют жить в дальнейшем

Международные денежные переводы через ПриватБанк. «Приват» возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. «Приват» возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. В материале по ссылке рассказываем, как получить перевод через терминал самообслуживания.

Ставки по кредитам и депозитам. По данным НБУ, средние процентные По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года в национальной валюте составили 36,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 13,0 п.п. Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.

550 млн евро от ЕИБ. Европейский инвестиционный банк Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. За два месяца Украина получила от ЕИБ и Еврокомиссии 1,05 млрд евро.

Соединенные Штаты перечислят ранее выделенный пакет финансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов уже в ближайшие недели.

«Мир» в Иране и россии. Национальные банковские и платежные системы Ирана и россии Национальные банковские и платежные системы Ирана и россии будут объединены . Министр финансов Ирана Эхзан Хандузи заявил, что между иранским и российскими центробанками были проведены переговоры и сообщение между банковскими сетями и национальными платежными системами «Шетаб» и «Мир» будут установлены в течение двух-трех месяцев.

К сожалению, россия уже массово применяет не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе Шахед-136. В понедельник, 10 октября 2022 года, волонтер Сергей Притула объявил о сборе средств на закупку украинских беспилотников камикадзе RAM II. Finance.ua решил разобраться, что это за «зверь». Чем украинские беспилотники отличаются от иранских и как используются — узнайте в нашем новом материале 👇

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