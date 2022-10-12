День финансов: вывод из оборота старых банкнот, международные переводы через ПриватБанк, уплата налогов за рубежом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: вывод из оборота старых банкнот, международные переводы через ПриватБанк, уплата налогов за рубежом

2
В среду, 12 октября, рассказываем, когда и зачем Нацбанк начнет изымать из обращения некоторые банкноты, и как избежать двойного налогообложения за рубежом.
Старые гривны начнут выводить из обращения. С 1 января 2023 года НБУ начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Их место будут занимать соответствующие серебристые монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен с современным дизайном и усиленной системой защиты.
«Карточных туристов» становится меньше. Объемы снятия наличных украинцами, которые вынужденно находятся за границей, сократились вдвое. Все это — благодаря введению лимитов на соответствующие операции. В НБУ считают, что им удалось по меньшей мере уменьшить масштабы непроизводительного вывода валюты из Украины в обход ограничений, в частности, так называемого «карточного туризма».
Уплата налогов за границей. Граждане, проживающие за границей, но продолжающие работать на компании из Украины, должны платить налоги дважды: в бюджет нашей страны и принимающего государства. Чтобы дважды не платить налоги, юристы рекомендуют украинским беженцам сначала определиться для себя, где они планируют жить в дальнейшем.
Международные денежные переводы через ПриватБанк. «Приват» возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA. В материале по ссылке рассказываем, как получить перевод через терминал самообслуживания.
Ставки по кредитам и депозитам. По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2022 года в национальной валюте составили 36,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 13,0 п.п. Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.
550 млн евро от ЕИБ. Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. За два месяца Украина получила от ЕИБ и Еврокомиссии 1,05 млрд евро.
  • Соединенные Штаты перечислят ранее выделенный пакет финансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов уже в ближайшие недели.
«Мир» в Иране и россии. Национальные банковские и платежные системы Ирана и россии будут объединены. Министр финансов Ирана Эхзан Хандузи заявил, что между иранским и российскими центробанками были проведены переговоры и сообщение между банковскими сетями и национальными платежными системами «Шетаб» и «Мир» будут установлены в течение двух-трех месяцев.
К сожалению, россия уже массово применяет не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе Шахед-136. В понедельник, 10 октября 2022 года, волонтер Сергей Притула объявил о сборе средств на закупку украинских беспилотников камикадзе RAM II. Finance.ua решил разобраться, что это за «зверь». Чем украинские беспилотники отличаются от иранских и как используются — узнайте в нашем новом материале 👇

Дроны-камикадзе RAM II UAV: на что собрали Притула и Стерненко

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.