День финансов: введение мгновенных платежей, зарплаты бюджетников, коррупционные дела во время войны — Finance.ua

День финансов: введение мгновенных платежей, зарплаты бюджетников, коррупционные дела во время войны
Понедельник, 15 января. Что будет с зарплатами украинцев в этом году, и когда в Украине заработают мгновенные платежи.
Мгновенные платежи. Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей на основе СЭП НБУ, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы. Эту работу планируют завершить до конца I квартала 2025 года.
Зарплаты бюджетников. Кабинет Министров повысил с 1 января 2024 года зарплаты бюджетникам из-за роста минимальной зарплаты. Так, базовый оклад повышен на 10,4%. Следующее повышение произойдет уже с 1 апреля.
- Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что зарплаты в Украине будут расти. Причем как номинальные, так и реальные с учетом инфляции.
- Кстати, по данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 января в Украине статус безработного имели 96,1 тыс. человек, что вполовину меньше, чем годом ранее.
Вклады украинцев. Народный депутат Даниил Гетманцев, опираясь на данные НБУ, сообщил, что к концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2 393 млрд грн. За год они выросли на 26% или 499 млрд грн.
Отрасли промышленности, наиболее пострадавшие от войны. Как свидетельствует отчет Всемирного банка, непосредственно столкнулись с разрушениями 20% украинского бизнеса, в то время как 70% потеряли доходы. Наиболее пострадавшей от военных действий отраслью является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.
Почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ. 9 января Кабмин отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты. Как пояснил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, основная причина отмены моратория — рост задолженности за жилищные коммунальные услуги.
- Также прибавим, что при покупке квартиры нужно всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца во избежание неприятных сюрпризов в виде долгов за электроэнергию.
Цены на аренду в Киеве. Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 13 651 грн за 1-комнатную квартиру, 16 369 грн — за 2-комнатную и 22 479 грн — за 3-комнатную квартиру в столице. При этом после новогодних праздников стоимость аренды квартир в Киеве начала постепенно расти.
Ситуация на денежном рынке. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует, что ситуация на валютном рынке Украины будет постепенно «приходить в себя» после декабрьского напряжения. Сейчас главный фактор, который будет существенно влиять на ситуацию, — это объем и ритмичность макрофинансовой помощи.
Схема более чем на 60 млн гривен. В Киеве разоблачили масштабную преступную схему более чем на 60 млн гривен. Один из организаторов — чиновник государственного предприятия. Участники схемы незаконно завладели строениями и укрытиями государственного предприятия на 64 млн грн. Всего организованной группой отчуждено 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 кв. на сумму 64 млн гривен.
На фоне ежедневных коррупционных скандалов, к которым украинцы уже привыкли, в прошлом году было все же несколько громких дел, которые буквально не лезли ни в какие рамки. Они вызывали возмущение даже у тех, кто давно привык к большинству «зрады», прямо-таки фантастическому хищению государственных средств и наглым заработкам на крови наших солдат. В новой статье Finance.ua попытался вспомнить самые резонансные из них:
Тендеры, военкомы-миллионеры и элитные авто: о коррупционных делах во время войны 🔍
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