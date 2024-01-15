День финансов: введение мгновенных платежей, зарплаты бюджетников, коррупционные дела во время войны — Finance.ua

День финансов: введение мгновенных платежей, зарплаты бюджетников, коррупционные дела во время войны Сегодня 17:50

Понедельник, 15 января. Что будет с зарплатами украинцев в этом году, и когда в Украине заработают мгновенные платежи.

Мгновенные платежи. Как Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей на основе СЭП НБУ, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы. Эту работу планируют завершить до конца I квартала 2025 года.

Зарплаты бюджетников. Кабинет Министров Кабинет Министров повысил с 1 января 2024 года зарплаты бюджетникам из-за роста минимальной зарплаты. Так, базовый оклад повышен на 10,4%. Следующее повышение произойдет уже с 1 апреля.

Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что зарплаты в Украине будут расти. Причем как номинальные, так и реальные с учетом инфляции.

Кстати, по данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 января в Украине статус безработного имели 96,1 тыс. человек, что вполовину меньше, чем годом ранее.

Вклады украинцев. Народный депутат Даниил Гетманцев, опираясь на данные НБУ, Народный депутат Даниил Гетманцев, опираясь на данные НБУ, сообщил , что к концу прошлого года депозиты предприятий и населения в эквиваленте во всех валютах достигли 2 393 млрд грн. За год они выросли на 26% или 499 млрд грн.

Отрасли промышленности, наиболее пострадавшие от войны. Как Как свидетельствует отчет Всемирного банка, непосредственно столкнулись с разрушениями 20% украинского бизнеса, в то время как 70% потеряли доходы. Наиболее пострадавшей от военных действий отраслью является металлургия, потерявшая более 60% капитализации.

Почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ. 9 января Кабмин отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты. Как 9 января Кабмин отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты. Как пояснил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, основная причина отмены моратория — рост задолженности за жилищные коммунальные услуги.

Также прибавим, что при покупке квартиры нужно всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца во избежание неприятных сюрпризов в виде долгов за электроэнергию.

Цены на аренду в Киеве. Согласно Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 13 651 грн за 1-комнатную квартиру, 16 369 грн — за 2-комнатную и 22 479 грн — за 3-комнатную квартиру в столице. При этом после новогодних праздников стоимость аренды квартир в Киеве начала постепенно расти.

Ситуация на денежном рынке. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует , что ситуация на валютном рынке Украины будет постепенно «приходить в себя» после декабрьского напряжения. Сейчас главный фактор, который будет существенно влиять на ситуацию, — это объем и ритмичность макрофинансовой помощи.

Схема более чем на 60 млн гривен. В Киеве В Киеве разоблачили масштабную преступную схему более чем на 60 млн гривен. Один из организаторов — чиновник государственного предприятия. Участники схемы незаконно завладели строениями и укрытиями государственного предприятия на 64 млн грн. Всего организованной группой отчуждено 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 кв. на сумму 64 млн гривен.

На фоне ежедневных коррупционных скандалов, к которым украинцы уже привыкли, в прошлом году было все же несколько громких дел, которые буквально не лезли ни в какие рамки. Они вызывали возмущение даже у тех, кто давно привык к большинству «зрады», прямо-таки фантастическому хищению государственных средств и наглым заработкам на крови наших солдат. В новой статье Finance.ua попытался вспомнить самые резонансные из них:

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