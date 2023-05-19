День финансов: все о криптобиржах, троекратном росте прибыли банков, первом рейсе самолета "Новой почты" Сегодня 17:50

В пятницу, 19 мая, мы рассказали в новой статье, как выбрать биржу, которой можно доверять, на что, прежде всего, обратить внимание и что сегодня они предлагают.

Доходы банков выросли. В первом квартале 2023 года прибыль украинских В первом квартале 2023 года прибыль украинских банков выросла в три раза по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году. Приватбанк заработал почти половину общей прибыли всех банков страны. Более половины общей прибыли заработали государственные банки.

Дополнен список ВПЛ. Перемещенные лица имеют Перемещенные лица имеют право на бесплатное проживание на определенных условиях и на определенный срок. При этом с 5 мая действует обновленный порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ.

Расходы на социальные выплаты и пособия. Министерство финансов Украины Министерство финансов Украины представило интерактивную аналитическую панель («дашборд»), на которой собрана информация о расходах на социальные выплаты и пособия.

Какие специалисты требуются в ІТ-индустрии в 2023 году. В 2022 году ІТ стала единственной отраслью в Украине, которая В 2022 году ІТ стала единственной отраслью в Украине, которая росла несмотря на войну: ассоциация IT Ukraine отметила, что доля компьютерных услуг в экспорте составляет почти половину (47%), а сама отрасль насчитывает около 309 тысяч специалистов.

Открытие физлицами — резидентами счетов в финучреждениях других стран. В Государственной налоговой службе Украины дали . В Государственной налоговой службе Украины дали разъяснения по налогообложению доходов физических лиц — резидентов, полученных из источников за пределами Украины. Физические лица, имеющие постоянное местожительство на территории Украины, могут вести внешнеэкономическую деятельность, если они зарегистрированы как предприниматели согласно Закону Украины.

Киевщина будет выплачивать проценты по кредитам для МСБ. В Киевской области В Киевской области будут выплачивать проценты по кредитам для малого и среднего бизнеса. На программу было выделено 15 миллионов гривен. Цель инициативы — дополнительное возмещение до 0% процентной ставки по кредитам в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

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Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс. На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний «Новая почта», На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний «Новая почта», выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига.

Киевсовет переименовал станции метро «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы народов» (полный список). В столице В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

НБУ представил памятную монету «Сили підтримки Збройних Сил України». Монета Сили підтримки Збройних Сил УкраїниМонета посвящена отдельному роду сил обороны Вооруженных Сил Украины — Силам поддержки, на которые возлагается оперативное обеспечение инженерной поддержки, радиационной, химической и биологической защиты, топографического и гидрометеорологического обеспечения войск.

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